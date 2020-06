Bayern Munich vs Bayer Leverkusen. Ésa será la final de la Copa alemana el próximo 5 de julio en Berlín. Una final esperada después de las dos semifinales. El martes, el Bayer derrotó con solvencia al Saarbrücken, de Cuarta categoría. Y este miércoles, el Bayern se deshizo en casa del Eintracht, el mismo equipo que lo venció en la final de hace dos años (1-3) de esta misma Copa.

Esta vez la historia fue diferente y el Bayern confirmó su rodillo en esta nueva era postpandemia, y volvió a ganar a su rival, aunque no hizo un partido excesivamente brillante. Un tanto de Ivan Perisic en la primera parte puso el 1-0 en el marcador. El delantero croata fue la gran sorpresa de una alineación que tuvo a Roberto Lewandowski como punta de lanza y que reservó en el once al recién recuperado Thiago Alcántara. En esa primera parte, el Bayern pudo elevar su marcador, pero Lewandowski y Coman no acertaron con la meta.

La segunda mitad fue totalmente distinta, con un planteamiento más agresivo del Eintracht, fruto del cual vino el empate de Danny Da Costa. Adi Hutter tuvo recompensa a su valentía desde el banco.

Pero… cuando peor lo pasaba el Bayern, apareció Lewandowski, con su gol número 45, el que puso el 2-1 final en un gol que tuvo que recibir la aprobación del VAR. Es el cuarto tanto copero de ‘Lewy’ esta temporada -en cuatro partidos- . Además, séptimo gol de Lewandowski desde que se reanudó el fútbol en Alemania. El polaco suma 45 goles en todas las competencias: 30 en Bundesliga, 11 en Champions, cuatro en Copa y sólo se quedó sin marcar en la Supercopa alemana.

En el minuto 57, se produjo la lesión aparatosa de Joshua Kimmich, que recibió el pisotón de un rival y salió con la cabeza ensangrentada. Sin consecuencias. En esa segunda parte, entraron en el campo los españoles Thiago Alcántara, Javi Martínez (Bayern) y Lucas Torró (Eintracht)

El Bayern ha logrado, hasta ahora, 12 dobletes de Liga y Copa en su historia. 1968-69, 1985-86, 1999-00, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2015-16 y 2018-19. En cuanto a títulos el equipo de Munich tiene el récord de Alemania, con 19 Copas en su historia.