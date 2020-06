Esta mañana la ex seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, se refirió acerca de la actual pandemia de coronavirus que afecta al país, y que tiene actualmente a un total de 148.496 casos diagnosticados.

Al respecto, indicó que el problema que se tuvo al momento de abordar esta pandemia es que el gobierno no lo abordó como una emergencia desde un principio.

“Yo creo que lo que ocurrió al comienzo es que no se vio como un emergencia, sino que lo que se vio fue un problema sanitario epidemiológico, y no como una emergencia”, sostuvo. “Si yo veo que es una emergencia, como un terremoto grado 12, entonces veo que esto es todo, que se me vino abajo todo”.

Y esto, indicó, fue lo que finalmente retrasó la respuesta e información.

“Si se hubiese tomado como una emergencia total, la situación hubiese sido otra”, agregó.

La gravedad del Covid-19 siempre se consideró, indicó, pero en nuestro país ocurrieron otros factores que también se tienen que considerar.

“Siempre se consideró que era letal, es que todo nuestro esfuerzo estuvo orientado en proteger la salud, pero obviamente eso fue al inicio, después se fue a ver que el tema era más grave”, indicó, recordando que en el caso de Chile, varias cosas se conjugaron, pues veníamos del estallido social.

“Veníamos saliendo de una crisis social, que se transformó en una crisis de delincuencia, y quedó un país que tuvo que invertir miles de millones de dólares”, indicó. “Entonces también hay que analizar que muchas autoridades estaban analizando el tema económico que venía de atrás”.

Con respecto a la caja de alimentos que el gobierno comenzó a entregar, Oyarce expresó que la iniciativa “era bastante buena, muy positiva”, y que la cuarentena total que se decretó ya hace unas semanas en la Región Metropolitana “no era una decisión fácil de tomar”.

“Se tiene que tener la información de las personas”, y que Chile en este caso, “lamentablemente está muy atrasado en conectividad”.

De tal manera, detalla, que no se tiene claridad a nivel nacional de si, por ejemplo, alguien pierde su trabajo. Esa información, indica, la manejan muy bien los alcaldes, ya que las familias van a pedir ayuda a los municipios, o se inscriben para pedir trabajo, y es por eso que es clave trabajar con ellos en este momento, ya que son los que tienen la información más certeza sobre sus ciudadanos.

