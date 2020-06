Luego de 14 años de tramitación, la semana pasada se aprobó el proyecto que limita la reelección para senadores, diputados y alcaldes, entre otros cargos de elección popular, con efecto retroactivp. Con esto, 50 parlamentarios y 96 alcaldes en ejercicio no podrán repostular a su cargo en las próximas elecciones, por haber cumplido el período máximo según la nueva ley.

Si bien la medida ha sido popular, los partidos tuvieron que entrar en «modo electoral» para reacomodar sus piezas, pues pierden a muchos de sus incumbentes, quienes en una carrera tienen ganado ya el nivel de conocimiento y la red de contactos por sobre un nuevo competidor. De hecho, ya se está analizando que los alcaldes no tengan que renunciar un año antes de la elección, para que muchos de ellos puedan participar en las parlamentarias.

Los «caídos» por esta ley son de todos los colores políticos. Pero cada colectividad tienen sus propias batallas que deberá sortear para las próximas contiendas electorales.

En el caso de los diputados, la DC es uno de los partidos que presenta el mayor porcentaje de «no repostulables». «Si se toma como base los 14 diputados que eligió en 2017- contabilizando a los renunciados Soto y Lorenzini-, 7 de ellos, o sea la mitad, no podrá repostular en 2021″ señala el analista y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. Algo similar sucede con el Partido Radical, que de los 8 diputados que eligió en 2017 -incluyendo a los independientes que compitieron en un cupo del partido-, 4 de ellos no podrán competir.

De los 19 diputados del Partido Socialista , 4 no podrán ir a la reelección. Son los casos de Fidel Espinoza, Juan Luis Castro, Manuel Monsalve y Marcelo Schilling. «El caso del PPD también es dramático desde el punto de vista de la renovación. De los 8 diputados -incluyendo a René Alinco que compitió como independiente en un cupo del PPD- 3 de ellos no podrán ir a la reelección. Corresponden a Rodrigo González, Tucapel Jiménez y Cristina Girardi» afirma Morales.

En Chile Vamos el partido menos perjudicado, en números, es Renovación Nacional que tuvo un importante volumen de caras nuevas en las últimas elecciones. Solo 4 de sus 36 diputados no podrá competir en 2017, lo que equivale a cerca del 11% de su bancada. La UDI, en cambio, no podrá repostular a 11 de sus 30 diputados, lo que representa casi el 36% de su bancada. En los casos de Evópoli y el Frente Amplio, ninguno de sus representantes ha estado en el cargo por 3 períodos o más, por lo que todos podrían ir a la reelección.

RN, PS y PC: los grandes perdedores en alcaldías

´

En materia de alcaldes, en la Democracia Cristiana, son 7 los ediles que no pueden repostular de un total de 43, lo que representa el 16%. El caso del Partido Comunista es más complejo porque 2 de sus 3 autoridades municipales no podrán competir en la próxima elección. El Partido Socialista también enfrenta un complejo escenario, pues de sus 25 alcaldes son 10 los que no podrán ir a la reelección, lo que representa el 40% de sus cartas. Similar situación para el, PPD, que deberá «dejar partir» a 10 de sus alcaldes de un total de 26, mientras que en el PR, la situación es un tanto menos compleja pues solo 3 de sus 9 alcaldes no podrán ir a la reelección.

En Chile Vamos el panorama es el opuesto al observado para el caso de los diputados. RN, por ejemplo, «pierde» a 21 de sus 47 alcaldes, lo que representa cerca del 45%, mientras que la UDI de sus 52 alcaldes solo tendrá una merma de 15 (29%).

«El Partido Comunista pierde a dos de sus diputados influyentes: el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, y a Hugo Gutiérrez«, destaca el sociólogo Axel Callís.

Para la mayoría de los analistas políticos consultados el gran perdedor en esta pasada en la UDI.

El sociólogo Axel Callís enfatiza que el partido liderado por Jacqueline van Rysselberghe es el más afectado en todas las líneas, y utiliza el ejemplo del alcalde de Estación Central que ya no podrá ir a la reelección, Rodrigo Delgado, quien «es un puntal para ellos y una figura de recambio». También en el Senado pierden a Víctor Pérez y Juan Antonio Coloma, quienes son los «únicos de la generación de Jaime Guzmán que van quedando en la Cámara Alta».

Desde la misma colectividad señalan que efectivamente son los más perjudicados, y resaltan el tema de sus parlamentarios. Por ejemplo, el caso de María José Hoffmann o Issa Kort, quienes aún son figuras «jóvenes» dentro del espectro político, y no podrán ir a la reelección. En el caso de Javier Macaya o Javier Hernández, en el partido de calle Suecia dicen que intentarían ir al Senado, pero no es una carrera ganada como sí podría ser en sus diputaciones

También desde la UDI destacan, además, de Delgado, a otros de sus emblemáticos como Nora Cueva, Eduardo Soto, Mario Olavarría y Virgina Reginato, quienes no podrán ir a la próxima elección de alcaldes.

La compleja situación del PS en la RM

El panorama para el Partido Socialista en la Región Metropolitana, es complejo, pues podría «desaparecer», explica el analista político Axel Callís. «La Región Metropolitana representa un 42% del electorado y a eso se suma su factor estratégico. «El senador Carlos Montes ‘jubila’ el 2022, por lo que pierden una figura relevante, quien además es un histórico del partido». Por otra parte, el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, tampoco podrá ir a la reelección y lo mismo con el edil de la comuna de El Bosque, Sadi Melo.

Según Morales «lo que vamos a ver en los próximos comicios será una mayor rotación de líderes políticos más que una renovación de rostros. Ya hay alcaldes pensando en alguna candidatura senatorial o de diputados. Por ejemplo, en el caso del PS, Johnny Carrasco sería una gran carta para reemplazar a Carlos Montes en la RM, mientras que Sadi Melo podría ser un muy buen candidato a diputado por el distrito de El Bosque».

Sin embargo, lo que es un hecho es que el PS perderá a 3 de sus importantes «voceros» en la Cámara: Manuel Monsalve, Juan Luis Castro y Fidel Espinoza. Esto, según el sociólogo Callís, no es un hecho menor, además se suma que Marcelo Schilling «un histórico», no podrá ir a la reelección.

Lo que vamos a ver en los próximos comicios será una mayor rotación de líderes políticos más que una renovación de rostros», dice el analista Mauricio Morales.

Que el alcalde Luis Mella no pueda ir a la reelección es uno de los temas que aflige al militante histórico de la DC. De hecho, hasta referentes del partido como Ignacio Walker se han referido al asunto:

¿Por qué impedirle al pueblo de Quillota que reelija por septima vez (la última con el 70% de los votos) al Dr. Luis Mella (DC) como alcalde? — Ignacio Walker (@ignaciowalker) June 5, 2020

Dentro de la DC explican que «resienten» otras pérdidas también como Ana María Silva, alcalde de Codegu, quien además es una figura histórica de la falange en la VI Región. Respecto a Jaime Bertín, edil de Osorno, comenta que él, desde antes de esta ley, había anunciado que pretendía ir al Senado, pero aún así, no asegura su cupo. Respecto a las figuras del Senado, les «duele» lo del senador Jorge Pizarro «porque él es coordinador de los acuerdos». En relación a los diputados que no podrán repostular a la Cámara, apuestan a que Matías Walker y Jorge Sabag vayan al Senado.

El factor Girardi y Allamand

El analista político y encargado de asuntos municipales del PPD, René Jofré, destaca el rol que ha tenido el senador Guido Girardi en el partido quien no podrá ir por otro período. «Ha sido emblemático, por lo que será una pérdida», señala.

En materia de diputados señala que Tucapel Jiménez ya había señalado que no se iba a repostular y que podría ser eventualmente candidato a la Constituyente, y dice que «Rodrigo González es de los fundadores del PPD, fue alcalde, es bastante convocante dentro del partido, él es una figura que se va a extrañar en la Cámara», donde actualmente tiene una vicepresidencia.

En relación a los alcaldes, Jofré indica que Santiago Rebolledo de La Cisterna ha sido un factor importante y lo más probable es que se postule para la Cámara. Por otro lado, destaca a Claudio Zurita de la comuna de Santa María, ya que ha obtenido votaciones de 91%, 94% y en la última 100% porque no se presentó nadie más. Él mismo dice que la gente le pregunta «por qué no me puedo repostular».

Por otro lado, en Renovación Nacional, hay una gran pérdida por el senador Andrés Allamand. Según el sociólogo Callís, «la pérdida de presencia del sector de él es significativa, porque él ordenaba a los senadores de RN». Por otro lado, enfatiza también en el alcalde de Temuco, Germán Becker, que tampoco podrá ir a la reelección, por lo que será una derrota territorial. Desde el partido liderado por Mario Desbordes señalan que en el caso de la diputada Marcela Sabat, se siente porque tiene liderazgo, pero que están buscando otra alternativa, al igual que Alejandro Santana, quien ya asumió una carrera senatorial.

Destacan la «pérdida» del edil de Padre Hurtado, José Miguel Arellano, de Vitacura -quien es muy cercano a la directiva-, Raúl Torrealba, y el de Temuco, Miguel Becker.

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

(psg