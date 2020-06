Escribe Eduardo Germaín

Hoy la TV, todos los canales dedicaron entre 7 y 10 minutos para mostrar el funeral del afroamericano que murió mientras era detenido. Hecho sucedido hace 4 o más días Aprovechando el tiempo para, como de costumbre, atacar a EE.UU y su Presidente Donald Trum.

También dedicaron entre 3 y 5 minutos para hablar y mostrar grabaciones de un cantante español que en toda mi vida, que es larga, nunca lo había oído nombrar ni cantar

Del joven Conscripto militar, asesinado por una persona que huía en su auto para eludir el control policial, en el cual cumplía sus labores el militar, nada dijeron por lo menos en los 2 canales de TV que vi las noticias. No mostraron ni dijeron nada.

EL día domingo 7 de Junio se celebraba el 140 aniversario de la gloriosa batalla y Toma del Morro de Arica por el Ejército chileno en tan solo 57 minutos. NIINGUN canal de TV, ni ningún periódico, NINGUNO, ni siquiera lo nombró y mucho menos comentó o narró el glorioso triunfo.

También, el fin de semana recién pasado, se recordaba un nuevo aniversario de la cruel matanza de los comunistas CHINOS de la Plaza Tianamen en donde el ejército COMUNISTA CHINO asesinó a más de 30.000 (treinta mil) jóvenes y adultos chinos que se encontraban desarmados haciendo una protesta verdaderamente pacíficas (no como las de aquí en Chile).

Tampoco ningún canal de TV ni la prensa escrita dijo ni mencionó NADA.

¿Saben porqué? Porque toda la TV y la prensa está llena de Directores de prensa periodistas comunistas, socialistas y as tambien frente amplio que cuando la noticia y hechos perjudican al partido comunista, al socialista y frente amplio, ya sea en Chile o en el extranjero, NO PUBLICAN NADA o casi nada y lo dicen en tres palabras y rapidito, la prensa escrita no lo pone en la portada, lo hace al interior del diario bien fondeado, al lado del obituario o avisos económicos

Por el contrario, si la noticia favorece al comunismo, socialismo y/o frente amplio, afortunadamente pocas o ninguna vez, la TV le dedica varios minutos como en en caso de afroamericano y Catrillanca. También hace reportajes especiales, con falsos testigos, etc para recordar fechas nefastas para Chile y los chilenos, pero la TV, prensa y periodistas comunistas, socialisras frente simplistas las destacan como si fuera Chile campeón del mundo en fútbol.

Chilenos NO se dejen engañar por la TV y la prensa, no crean todo lo que les dicen o cuentan. Pregunte y averigüe. En la TV hay canales ya reconocidos por su tendencia ideológica. Uno de ellos es nacional, hasta y pierde miles de millones de pesos todos lo años, los cuales pagamos todos los chilenos.

Mis más sentidas condolencias a la familia del joven conscripto asesinado sirviendo a su Patria y también a nuestro glorioso Ejército que ha perdido a uno de los suyos.

