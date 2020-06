«Sé de sus capacidades, de sus fortalezas y debilidades. Las conozco muy bien». Así responde el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, al consultarle qué significa el volver a trabajar con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. A mediados de mayo, el director de gestión de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Barros Luco, fue convocado para gestionar que se dupliquen las camas críticas en el sector privado.

En conversación con El Líbero, Castillo detalla los avances realizados en sus funciones, aborda su relación con Mañalich y cómo ve la estrategia que ha seguido el gobierno. «Nos espera un mes de junio muy atareado y también los primeros 15 días de julio hasta que las cuarentenas comienzan a dar efecto en reducir la transmisión comunitaria», advierte.

-Usted regresa al ministerio de Salud luego de su salida de la subsecretaría de Redes Asistenciales. ¿Cómo es volver a trabajar en el Minsal?

-He vuelto para realizar una actividad muy concreta dentro del contexto del manejo de la pandemia y el volver a trabajar al Minsal a acompañar a tantas personas que trabajan día a día para sacar adelante el manejo de esta gran crisis, es solo un grano de arena en el engranaje de ayuda a los chilenos.

-¿Cómo es volver a trabajar con el ministro Jaime Mañalich?

-Con Jaime Mañalich trabajé 4 años en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Sé de sus capacidades, de sus fortalezas y debilidades. Las conozco muy bien. Me parece que ha sido el ministro correcto y adecuado para el manejo de esta gran pandemia. No me imagino otro que tenga no solo la entereza sino que también la resiliencia para corregir, aceptar, reorganizar y seguir liderando esta gran crisis y la respuesta del gobierno.

-Usted tiene a sy cargo velar por la duplicación de las camas UCI en la red privada, ¿cómo está la situación en este sector?

-La creación y conversión de camas hacia camas de mayor complejidad en el sistema de salud integrado ha sido muy satisfactorio, específicamente en el sector privado de la Región Metropolitana, las Fuerzas Armadas e institucionales. Este crecimiento ha sido creciente en el último mes y muy equilibrado. Prácticamente todos los prestadores privados han duplicado la existencia de este tipo de camas de complejidad y al 15 de junio creemos que la meta será cumplida aun cuando se seguirá creciendo para equilibrar las demandas y la oferta del sector, como una ayuda prioritaria para el sector público y sus pacientes. He visto un sector prestador privado alineado, activo, solidario y trabajando integradamente con el sector público y con el regulador. Y aquellos que constituyen redes de salud internacionales, sus partners externos están muy compenetrados y solidarios con lo que sucede en nuestro país.

-¿Cómo evalúa la actual estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia? ¿Está de acuerdo con la forma en que se han decretado las cuarentenas?

-Las estrategias de cuarentenas selectivas y estratégicas han sido lo que son: intervenciones microquirúrgicas para reducir el contagio y la transmisión comunitaria. Hay en el pasado reciente decisiones respecto a la V Región y a la Metropolitana que demuestran que cuarentenas mayores no son bien cumplidas por los ciudadanos por diversas razones, especialmente asociadas a los fenómenos culturales, sociales y económicos. El nivel de hacinamiento y la mantención del empleo ha sido uno de los factores que explican el alto nivel de contagio en varias comunas.

-Esta semana comenzó a regir un nuevo criterio para contabilizar las muertes y en días previos se actualizó la forma en que se registraban los contagiados. ¿Estas medidas apuntan en la dirección correcta?

-Sí, apuntan en buena dirección y es una decisión correcta, por lo demás, difundidas por la OMS como fallecimientos asociados a Covid como parte de la población afecta a ella aun cuando no será posible su certificación más allá del cuadro clínico. Definitivamente fue una buena decisión.

-Actualmente la capacidad utilizada del sistema de salud es del 89%, en términos prácticos. ¿qué significa esta cifra?

-El tener altos niveles de ocupación de camas críticas a un nivel mayor del 95% en la práctica significa que las camas criticas estan llenas y solo hay capacidad de movimientos para resolver los casos más complejo y las emergencias intrahospitalarias. Recuerde que esto es un fenómeno muy dinámico y no siempre las cifras estáticas reflejan el momento del día, donde habitualmente hay gestión de camas críticas hora a hora por traslados, fallecimientos, ingresos, reducción de complejidad.

-Usted se desempeña como director de gestión de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Barros Luco, ¿cómo ha sido la respuesta del sector público a la pandemia? ¿Qué se podría reforzar o mejorar?

-El sector público ha triplicado su capacidad de atención de pacientes críticos. La reconversión de tratamiento de intermedio a intensivo, la creación de unidades nuevas desde hace más de dos meses, está permitiendo afrontar esta pandemia con un número de camas críticas nunca antes visto en nuestro sistema de salud.

-Se ha comentado que el peak podría darse en las próxima semanas, ¿concuerda con este análisis?

-El mes de junio y los primeros 15 días de julio serán muy complicados y atareados, de gran presión asistencial. Sería poco serio decir que el peak se producirá tal o cual dia. No hay elementos objetivos para predecir ese dia y el número de ese peak. Lo que sí nos espera es un mes de junio muy atareado y esperamos que también los primeros 15 días de julio hasta que las cuarentenas comienzan a dar efecto en reducir la transmisión comunitaria. Esperamos todos que el control comunitario aparezca y así reducir el número de pacientes lo más rápido posible.

/Entrevista de Bastián Garcés para El Líbero

