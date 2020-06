En 2018 surgió una controvertida teoría que sacudió la comunidad científica. Treinta y tres científicos firmaron artículo, publicado en la prestigiosa revista científica Progress in Biophysics & Molecular Biology, que proponía que los pulpos llegaron a nuestro planeta como huevos fertilizados en cometas. También sugirieron que otra posibilidad es que evolucionaron a partir de calamares después de la introducción de ADN extraterrestre. Según los científicos, la “notable evolución de la complejidad inteligente” que culminó en la aparición del pulpo hace unos 270 millones de años desafía lo que sabemos sobre la evolución darwiniana: que es un proceso lento y gradual.

Dijeron que los genes responsables de estos cambios rápidos no parecen provenir de sus antepasados. Sí, leíste bien, los científicos reconocieron que los moluscos cefalópodos son criaturas extraterrestres. Sin duda alguna, lo que reivindicaban los investigadores es la teoría de panspermia, la hipótesis que dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. Además, los científicos propusieron que hay evidencia de que los pulpos no son las únicas criaturas que pudieron haber viajado desde otros mundos: los cometas trajeron otras formas de vida, como la nuestra. Y esto nos lleva a la siguiente noticia, el pasajero de un avión ha grabado lo que seria la evidencia de que moluscos cefalópodos son eres extraterrestres.

Extraña criatura en el cielo

Un desconcertante video publicado en Internet muestra un OVNI con una forma extraña que permanecen en el cielo junto a un avión comercial. Según reza la descripción del video subido a YouTube, las imágenes fueron tomadas por el pasajero de avión que se dirigía desde Phoenix a Portland, EE.UU. Aunque el incidente tuvo lugar en marzo de 2019, el video ha sido publicado en la última semana por una persona que lo consiguió a través del hermano de un amigo.

“Esto se grabó en algún momento en marzo de 2019 con el usuario haciendo una pregunta ‘¿Alguien puede decirme qué es esto? De hecho, ¿qué podría ser y parece estar muy cerca de este avión?’», eexplicó el testigo.

Dejando a un lado cómo lo consiguieron, el video es bastante impresionante ya que muestra dos curiosos objetos oscuros flotando junto al avión. Los ovnis, por así decirlos, parecen tener largos tentáculos y eventualmente se fusionan en una anomalía aún más misteriosa. Luego gira lentamente a medida que el vuelo continúa hasta que se convierte en una formación oscura en el cielo antes de que el video finalice.

A diferencia de muchos otros videos de ovnis, este en particular ha provocado todo tipo de especulaciones de que la anomalía no era una nave extraterrestre, sino quizás algún tipo de criatura aérea desconocida. Hubo internautas que declararon como diariamente se encuentran nuevas criaturas, mientras que otros sugirieron que quizás estos seres se estaban apareando, como si fueran calamares. Y es en este punto donde los expertos en la materia dijeron que las imágenes eran una clara evidencia de que los moluscos cefalópodos, pulpos y calamares, son de origen extraterrestre, tal como sugirieron los científicos hace dos años.

Ahora bien, si damos esta teoría por buena y la extraña criatura del video es un calamar extraterrestre, ¿cómo han llegado a nuestro planeta en estos momentos? Para responder ha esta pregunta, los creyentes explicaron que existen animales que aún continúan siendo desconocidos y que han conseguido sobrevivir al paso del tiempo sin ser detectados.

Como puedes imaginarte, los más escépticos se burlaron de esta teoría fantástica y argumentan que el “monstruo” es en realidad la estela de un avión, más concretamente de un avión cisterna bimotor en una escalada superficial a medida que asciende por encima del nivel mínimo de la estela. También se cruza por debajo de la ruta de vuelo del avión desde el que se grabó el video, en un ángulo recto, de izquierda a derecha.

No desprende humo negro, ya que las estelas se ponen grises cuando el sol está cerca del horizonte o se acaba de poner. Pero que van a decir los escépticos, siempre buscando la explicación lógica y racional de lo que no pueden entender. Incluso si fuera una evidencia irrefutable de la existencia de vida extraterrestre en nuestro planeta, no lo reconocieran bajo ningún concepto.

