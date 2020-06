Lo dijo en mayo de 2018. Cuando se le preguntó si le gustaría ser ministro de Salud, el Dr.Enrique Paris, no ocultó su entusiasmo. “Sinceramente, por supuesto que sí. Creo que es la culminación de la carrera de muchos médicos”. Lo consiguió dos años y un mes después.

Médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Paris ejerció como Médico General de Zona en Achao, Chiloé, para luego formarse en un postgrado en pediatría a través de una residencia en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Cuenta con una Especialización en Toxicología del National Capital Poison Center de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos y con una especialización en Cuidado Intensivo Post Operatorio Cardíaco en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardio-Quirúrgicos del Hospital Clínico de la Universidad de Michigan.

Paris presidió el Colegio Médico entre enero de 2011 y junio 2017. Antes fue asesor de Michelle Bachelet durante su período como ministra de Salud y también durante su primer gobierno, en que también solía asesora al exministro Álvaro Erazo, en materias de pediatría ambiental.

El galeno no se restó de entregar su opinión en temas de contingencia, como su posición favorable al aborto en tres causales. “Yo creo que, dentro de los derechos reproductivos de la mujer, puede tomar con libertad la decisión”, dijo.

Como uno de los seis integrantes del equipo de salud del entonces candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, Paris defendió políticas como la estimulación de la competencia en el mercado de los medicamentos y el límite a las ganancias de las Isapres, para reinvertirlas en prevención. En 2018 renunció al concurso público para el cargo de Superintendente de Salud, ya que según trascendidos tenía diferencias y distanciamientos con el entonces titular de Salud, Emilio Santelices.

En los últimos meses, desde que participa en la Mesa Social Covid-19, ha manifestado discrepancias con la conducción de la Dra. Izkia Siches en el Colmed. “Ella dice representar a todos lo médicos de Chile y no es verdad. Porque en el Colmed no están inscritos todos los médicos -aseguró el 15 de mayo. “Hay mucha disconformidad con sus palabras. No es el momento de atacar de esa manera a la autoridad sanitaria y menos al presidente de la República”.

Anteriormente, en abril, durante la quinta reunión de la Mesa Social, Paris protagonizó una discusión con Siches, en que le solicitó una explicación por sus cuestionamientos a la falta de transparencia de datos y que la mesa era “coméstica”. Sin embargo, al poco tiempo dio por superado el impasse.

