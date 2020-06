Como “un alien” describió Tomás González su figura en el Museo de Cera de Las Condes.

El atleta olímpico de 35 años se comunicó con El Aperitivo, espacio que se emite en vivo por el instagram de Velvet.

González se refirió a la cuarentena, a como el coronavirus paralizó los evento deportivos y como enfrenta la vida pública, entre otros.

También habló del Museo de Cera:

Jordi Castell, anfitrión del espacio: “Alguien me escribió por acá que no podía creer que tuvieras 35, te ves como de 26”

Tomás González: “El deporte”

Castell: “Tienes cara de chico”

González: “Y me afeito y parezco mucho más chico. Pero es el deporte al final“

Castell: “Me acuerdo que una vez fuiste al Buenos Días a Todos cuando yo trabaja ahí, fuiste con tu mamá, estabas recién afeitado y te veías de 17. Es impresionante”

González: “De hecho, yo me dejé los bigotes porque me veía más grande en su minuto”

Castell: “Déjatelo, porque se te ve regio”

González: “Sí, me lo saco y no me reconozco”

Castell: “Oye, ya que estamos hablando de caras y pelos…”

Se muestra la foto de la figura del atleta en el Museo de Cera de Las Condes.

González: “(Ríe) El Museo de Cera. Pucha, ¿qué podemos decir?”

Castell: “Te ves igual a… No sé, cualquier otra persona”

González: “Como un alien”

Castell: “Pero no eres tú, eres como otro cabro, que no está feo el cabro, es lindo, ¡pero no eres tú!”

González: “Estoy muy flaco, parezco un alien. Sí, como que les faltó enchular un poco más la estatua (ríe)”

Castell: “Claro, porque el museo de cera en Inglaterra tú llegas y son idénticos… Hay muchos que para mi gusto fueron logrados súper a maltraer”

González: “Ojalá se pueda arreglar”.

En tanto, en julio de 2019, el escultor Rómulo Aramburú, encargado de las figuras, dijo sobre la de Tomás González:

“Yo reconozco que eso es tal como lo dejé yo. La delgadez es como me la pidió Tomás González, porque cuando él ganó en las Olimpiadas estaba muy delgado”.

/gap