Carta de Enrique Correa ex ministro de Lagos

Hoy siento la obligación de escribir a favor del Ministro Manalich!!! Creo que a la mayoría de los reporteros, entrevistadores y demás personeros que demuestran estar en contra de TODO lo que se está haciendo para dominar esta pandemia, ya se les ha pasado la mano atacándolo por todos sus flancos!!! No ven las horas de que llegue el momento en que él, diariamente, se da el trabajo de informarnos, para lanzarle todos los dardos posibles!!! Para ver cómo hacerlo caer o hacerlo quedar en ridículo!! Hoy, sin ir más lejos, querían que él reconociera que el gobierno tiene la culpa de esta pandemia!!!!! PERO SE VOLVIERON LOCOS O QUÉ???!!!!

Felizmente es un hombre muy letrado e inteligente y salió muy airoso del ataque ….dijo, calmadamente , la culpa la tiene el Coronavirus….. y el que quedó en ridículo fue el reportero.

¿Cómo puede ser tan injusta, ciega y cruel la política que no les permite ver ni reconocer que este doctor Ministro está dando su vida por manejar esta horrible pandemia??? No importa de qué color político sea, ni de qué gobierno sea el ministro, …..tengan la generosidad de, al menos, RECONOCER todo lo que ha trabajado en estos meses, a expensas de su propia salud. ¿es que no son capaces de darse cuenta, tampoco, que esta pandemia es la crisis más grande que ha vivido Chile (y casi el mundo) en toda su historia???? Y que manejar una pandemia así, en un país como el nuestro, con mucha gente de escasos recursos que no puede hacer cuarentena completa, con muchos inmigrantes que viven hacinados y también con muchos irresponsables, que no acatan ninguna de las medidas para ayudar a bajar la curva de casos infectados, es un trabajo de titanes!!!! Y el ministro Mañalich, hasta ahora, ha demostrado ser un verdadero TITÁN!!

Alguien…..¡¡tan siquiera uno!!!! …. ¿ha tenido la generosidad de felicitarlo porque actualmente en Chile hay 11.812 cupos en 130 residencias sanitarias???? Yo no he escuchado NINGUNA palabra de felicitación o al menos de aliento por esta extraordinaria labor.

Son casas u hoteles adaptados con todas las necesidades, a todo lujo!!!, para que gente que no puede hacer cuarentena en sus casas, lo hagan acá. Y les dan 4 comidas diarias!!! Todo gratis!!! Para entrar sólo debe certificar su condición de contagiado o de haber estado en contacto con un contagiado y está esperando resultado de su PCR. Son hoteles de lujo que han sido contratados por el Minsal

y que están por quebrar, porque no hay turismo o porque fueron brutalmente saqueados en Oct. 2019. El Minsal les paga por dar esta atención.

¿No creen Uds que organizar todo esto y FINANCIARLO no merece al menos un pequeño reconocimiento ?????

Cada día me desilusiono más de la calidad humana de mi país….

Yo, señor Ministro Mañalich, lo felicito de corazón por todo lo que ha hecho y espero que la salud siempre lo acompañe !!!! GRACIAS!!!!!!!!

