Enrique Paris fue confirmado por el Presidente Sebastián Piñera como reemplazante de Jaime Mañalich al frente del Ministerio de Salud, ante lo cual diputado de oposición recordaron sus polémicas durante los 100 días de pandemia en Chile.

Así, el diputado Renato Garín recordó una entrevista en T13 el pasado 14 de mayo, donde cuestionó la legitimidad de las críticas Izkia Siches al manejo de la crisis e incluso relativizó su presidencia en el Colegio Médico.

“Ella (Siches) dice que representa a todos los médicos de Chile; no es verdad. En el Colegio Médico no están inscritos todos los médicos de Chile”.

El facultativo, miembro de la Mesa Social COVID-19, indicó que si bien Siches representa en estos momentos al Colegio Médico, “hay mucha disconformidad con sus palabras, no es el momento de atacar de esa manera a la autoridad sanitaria y menos a la autoridad constitucionalmente nombrada para dirigir el Estado de Chile, que es el Presidente de la República”.

Junto con ello, en redes sociales se hicieron ecos del apoyo de Paris a la reapertura de los centros comerciales y el retorno paulatino de los trabajadores públicos, como parte de la “nueva normalidad”.

A esto se suma su defensa a ultranza de las medidas y estrategias del Minsal, en contraparte a Iskia Siches, señalando que “yo no cambiaría nada y menos aún someter al Presidente de la República a una tarea que no le corresponde (…) convertirlo en el ministro de Salud para que dirija la pandemia es un error garrafal, quitarle piso al ministro Mañalich y pedirle al Presidente que asuma esa labor es una critica que no comparto para nada”.

Además, se recordaron las palabras de Enrique Paris donde apuntó que las críticas a la gestión del Ejecutivo guarda relación con una estrategia post estallido social. “Trasladar la falta confianza que viene de los movimientos sociales disparados en octubre es una estrategia yo creo. ‘No cayó Piñera con los movimientos sociales, hagámoslo caer con el virus’”, aseguró en su momento.

Por su parte, el diputado Gabriel Boric expresó su preocupación que Enrique Paris urgiera como opción para ocupar el puesto de Mañalich, momentos antes de la confirmación de La Moneda.

“Esperamos que nuevo Ministro de Salud no sea alguien que haya defendido a rajatabla los errores del gobierno sin humildad para reconocerlos y que haya dedicado energías a tratar de desacreditar a la Presidenta del Colegio Médico Izkia Siches. Me refiero por cierto a Enrique Paris”, indicó el parlamentario en redes sociales.

