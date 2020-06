El Kraken es quizás el monstruo más grande jamás imaginado por la humanidad. En el folclore nórdico, se decía que habitaba los mares desde Noruega a través de Islandia y hasta Groenlandia. El Kraken tenía una habilidad especial para atacar a los barcos y muchos informes, incluidos los oficiales navales, decían que podría incluso con buques fuertemente armados. Pero si el ataque fallaba, la bestia comenzaba a nadar en círculos alrededor del barco, creando una vorágine feroz para arrastrar el barco hacia el fondo del océano. Por supuesto, valga la pena decir, un monstruo así necesitaba probar la carne humana. Las leyendas dicen que el Kraken podría devorar a toda la tripulación de un barco a la vez. La historia del Kraken se remonta a una historia escrita en 1180 por el rey Sverre de Noruega. Como con muchas leyendas, el Kraken comenzó con algo real, basado en los avistamientos de un animal real, el calamar gigante.

Para los antiguos navegantes, el mar era traicionero y peligroso, escondiendo una horda de monstruos en sus inconcebibles profundidades. Cualquier encuentro con un animal desconocido se convertía en mitológica de las historias de los marineros. Después de todo, la historia crece en la narración. No es necesario decir que, para la ciencia, el Kraken es simplemente un calamar gigante. Pero incluso después de décadas de búsqueda, los calamares gigantes solo se habían visto en fotografías. Finalmente, en julio de 2015, los científicos grabaron el primer video de un calamar gigante vivo nadando a unos 2.000 pies (609 metros) debajo de la superficie del Océano Pacífico. Las imágenes mostraban la elusiva criatura de unos 10 metros de largo. El calamar más grande registrado, hasta ese momento. Entonces, ¿este descubrimiento abría la puerta a la posibilidad de que exista el kraken? Pues a raíz de unas nuevas e inquietantes imágenes, podemos decir que sí.

El Kraken existe

El fotógrafo Deron Verbeck se encontraba en el Océano Pacífico frente a Hawái en busca de tiburones. Cuando se encontró un tiburón de punta blanca con marcas extrañas en la espalda, supo que estaba ocurriendo algo extraño. Lo que reveló la foto fue que esas no eran solo marcas, sino cicatrices de lo que podrían ser anillos de succión de un tentáculo gigante que muy posiblemente perteneció a una gigantesca criatura. Resultó que el tiburón había bajado a más profundidad de lo normal en busca de comida, pero pasó algo inesperado.

Inmediatamente Verbeck publicó la peculiar foto del tiburón en su página de Facebook, pero después de enviarla al ecologista de tiburones de la Universidad Internacional de Florida Yannis Papastamatiou, le ordenó que la eliminara, inmediatamente. Al parecer, ningún científico había visto antes nada parecido, y Papastamatiou no quería que se revelara el hallazgo hasta que se estudiara adecuadamente. Los tiburones generalmente se ven como máximos depredadores de los océanos, pero ¿qué sucede cuando dos especies de la parte superior de la cadena alimentaria se enfrentan?

Aún más extraño es que normalmente ni siquiera se encuentran. Los tiburones generalmente permanecen en la zona pelágica, pero esas cicatrices de tentáculos (como se ve en el tiburón de la imagen) probablemente provenían de una especie de calamar monstruo que viven al menos a mil pies de profundidad, o tal vez una evidencia de la existencia del Kraken.

“Si bien no se pudo confirmar la especie exacta, las especies candidatas incluyen el calamar gigante (Architeuthis dux), o especies de los géneros Thysanoteuthis rhombus (calamar de espalda de diamante) y Megalocranchia (una especie de calamar de cristal)”, dijo Papastamatiou en un estudio publicado en la revista biológica Journal of Fish Biology. “La telemetría muestra que C. longimanus (tiburones de punta blanca) se zambullirá dentro de la zona mesopelágica y puede interactuar o incluso forrajear en grandes cefalópodos”.

Aparentemente, el hambre hizo que este tiburón persiguiera a la criatura parecida al Kraken, que debe haber tenido al menos 10 metros de largo, basándonos en el tentáculo de 8 metros que dejó esas cicatrices. Papastamatiou y sus colegas creen que cuando el tiburón intentó morder a la criatura, se enfrentó a una reacción inesperada. También se sabe que los calamares gigantes tienen dientes afilados incrustados en sus retoños para un agarre extra. Si bien los depredadores no siempre se llevan bien con otros depredadores en la naturaleza, nunca ha habido evidencia de que ningún tiburón se enfrente a un calamar extremadamente grande.

Esto también significa que las criaturas que habitan diferentes zonas del océano pueden no estar tan aisladas como pensábamos. Debido a que nadie fue testigo de esta secuela de Sharktopus, todavía hay cosas que aún no están claras. Existe la posibilidad de que el cefalópodo fuera aún más grande, especialmente porque el calamar gigante más grande que se haya encontrado tenía 13 metros de largo y se cree que pesaba alrededor de una tonelada. El calamar colosal es una especie esquiva que no se queda atrás. Se sabe que es más grande que una ballena azul, pero se dice que estos gigantes miden alrededor de 14 metros de largo, con solo su cuerpo ocupando de 2 a 4 metros de esa longitud. Se desconoce mucho sobre ellos, ya que los únicos especímenes estudiados de cerca han sido crías.

Existe la posibilidad de que los tiburones estén en el menú del invertebrado más grande conocido. Si bien no hay evidencia de calamares colosales alimentándose de tiburones, se sabe que persiguen a algunos peces bastante grandes, e incluso a otras especies de calamares de aguas profundas. Los biólogos creen que el tiburón fue el que comenzó la épica batalla. Hay una especie de tiburón que supuestamente caza al calamar colosal, el tiburón dormilón del Pacífico.

Ya sea el Kraken o no, este nuevo hallazgo podría ser la explicación para los misteriosos incidentes que están ocurriendo en los últimos años en Australia. En 2014 los científicos australianos etiquetaron a un gran tiburón blanco saludable de unos tres metros como parte del programa de seguimiento de estos animales. Cuatro meses después, apareció el dispositivo de rastreo varado en una playa. Cuando los científicos comprobaron los datos, descubrieron una secuencia aterradora de los acontecimientos: la etiqueta había sido arrastrada a 1.900 metros de profundidad y luego fue engullido, debido a la temperatura registrada de 7 a 9 grados centígrados más caliente que el agua circundante.

Y el pasado año encontraron un enorme tiburón con la cabeza mordida en aguas frente a las costas de Sídney. Hasta el momento nadie ha sabido que enorme criatura fue la que se comió a estos tiburones, pero sea lo que sea era enorme. Tal vez los antiguos marineros tenían razón y el Kraken existe. Lo que está claro es que los tiburones no gobiernan el océano tanto como pensábamos.

