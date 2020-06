Un grupo de más de 100 académicos de medicina y científicos de distintas universidades del país emitieron este lunes una declaración pública en la que piden la renuncia del ministro de Ciencias y Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, a quien acusan de avalar la controvertida entrega de datos que realizó el ex titular de Salud, Jaime Mañalich.

En el texto, titulado “ética, ciencia, datos y vidas humanas”, los firmantes señalaron que “como académicos(as) e investigadores(as) sabemos que la ética es una dimensión central de nuestro quehacer. Sin ella no hay conocimiento confiable, no hay práctica válida y no hay proceder seguro”.

“El valor y la legitimidad que tiene la ciencia se basa en la responsabilidad, la integridad y la transparencia. Alterar evidencia, ocultar datos, encubrir tendencias o avalar estos comportamientos bajo cualquier pretexto son prácticas reñidas con esa ética”, añadieron.

En ese contexto, indicaron que en estos meses “ha quedado en evidencia cómo el ministro de Salud engañó sistemáticamente a la ciudadanía sobre los datos de la pandemia. La renuncia de Jaime Mañalich y el implícito reconocimiento del fraude en que incurrió, ha dejado en evidencia la complicidad de quienes avalaron la validez y la eticidad de esas prácticas”.

“Un rol central en ello le cabe al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, que reiteradamente justificó ese dolo, como lo prueban sus sucesivas intervenciones”, aseveraron, recordando la serie de intervenciones del secretario de Estado en medios de comunicación respaldando la estrategia de Mañalich.

En ese sentido, recalcaron que “las malas prácticas del ministro Mañalich con la evidencia y los datos, y del ministro Couve, que respaldó esos procedimientos, son científicamente aberrantes y éticamente inaceptables”.

“En condiciones de emergencia, es entendible que haya dificultades en la recolección y manejo de datos, pero esto no justifica el ocultamiento, la tergiversación y el aval a estas prácticas”, enfatizaron.

Finalmente, subrayaron que “por todo ello, consideramos que Andrés Couve no puede seguir en su cargo”.

Entre los firmantes, aparecen académicos y profesionales de distintas áreas, como Sergio Grez Toso (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile), Laura Leiva (Universidad de Chile / P. Universidad Católica de Chile), Agustín Covarrubias, (Frente por el Conocimiento, P. Universidad Católica de Chile), Ximena Cecchi (Médico General Adultos, Ex-profesora Fac. Ciencias, U. Chile), Valeria Sabaj, Tomás Zambrano (Facultad de Medicina, Universidad de Chile) y Nicolas Guiliani (Facultad de Ciencias, Universidad de Chile), entre otros.

/psg