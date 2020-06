Son comunes las discusiones polémicas en los matinales de televisión, pero hace tiempo que no se veía una como la ocurrida esta mañana en el «Bienvenidos» de Canal 13.

En dicho espacio se mostraba el caso de los jóvenes que le dieron una paliza a un hombre en la comuna de La Reina, que gentilmente les pidió usar la mascarilla en la vía pública.

En ese sentido, Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, y quien se encontraba en el estudio, se refirió a este caso y sorprendió al tildar de «flaites» a los jóvenes que cometieron la golpiza.

Esos dichos fueron criticados por la periodista Alejandra Matus, quien también se encontraba en la discusión, pero a través de videollamada.

Tensa discusión

«Hay personas irresponsables en toda la estructura social chilena, y si no vamos a tomar preso a las personas que toman su helicóptero y se van a Cachagua y no les decimos flaites? no me parece bien estigmatizar independientemente de un hecho puntual», afirmó Matus.

«Parece que no me escuchó. Yo exigí nombres y apellidos y juzgar de la misma manera. Pero ellos no le rompieron la muñeca y no le pegaron en el suelo a nadie», contestó tajante Matthei.

«Evelyn, mi tema es la palabra flaite, que es discriminatoria», soltó la periodista. «Y a los que tomaron helicópteros yo les dije arrogantes de mierda», replicó la edil.

«Yo tengo derecho a usar las palabras que yo quiero, usted no es censora de nadie», agregó Matthei, molesta por el tema.

«Sí, y yo tengo derecho a criticarte. La semántica es muy importante, han habido muchos estudios de como la televisión ayuda a estigmatizar a ciertos grupos de la población», soltó Matus.

«Sí, y cada vez hay más censura. Yo pensaba que cuando habíamos llegado a la democracia había libertad de expresión, pero aquí la izquierda dice que esto no se puede decir, que estaba palabra no se puede usar, y ¡me tienen chata!», contestó furiosa la alcaldesa.

«Yo no soy representante de la izquierda, sino del periodismo. Y una de las preocupaciones del periodismo es que el lenguaje sea justo», replicó más calmada la comunicadora.

«Sí, y ahora ni siquiera se puede ver ‘Lo que el viento se llevó’, a ese nivel estamos llevando las cosas», lanzó la edil.

«Yo no tengo ninguna capacidad de censurarla a usted, porque para eso debería tener una autoridad, escuchar sus palabras e impedir que se difundiera. Esa es la censura», cerró la periodista.

