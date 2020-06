En todos los países hemos visto, que con cuarentena ya sean dinámicas o completas, si bien es cierto la finalidad es reducir en lo posible, el máximo de contagios y evitar más muertes, también esta pandemia tiene ese otro lado oscuro, como es que las personas no pueden hacer una vida de trabajo y ello repercute en todos los ámbitos.

En nuestro país, en que cumplimos 100 días desde el inicio de esta pandemia, se han hecho recomendaciones de evitar salir de nuestras casas, etc. sin embargo, han quedado muchos trámites sin terminar, como es un proceso de pensión, qué dependiendo el tipo de pensión, puede demorar más tiempo y también con documentación a vencer, que no es menor.

Dicho lo anterior, y en el concepto que siempre la salud y la vida siempre es lo primero, las entidades como las AFPs, obviamente también se encuentran cerradas, por lo mismo, a veces los procesos son más lentos y si bien es cierto, existen algunos documentos en que la entidad fiscalizadora ha decidido prorrogar su vencimiento, no es menor que, las entidades no siempre responden por teletrabajo como debiera ser o ajustarse a los tiempos de respuesta que no siempre se cumplen.

Cuando existen varias sugerencias, relativas a poder retirar un porcentaje de los ahorros de los afiliados, para así poder afrontar esta grave situación, no solo sanitaria sino social y económica, cuando vemos que las pequeñas y medianas empresas, simplemente no pueden mantenerse ni menos seguir dando trabajo a sus colaboradores, se piensa en poder acceder a anticipar una pensión que significará un ingreso con los fondos previsionales ahorrados durante toda una vida.

Creo que todos debemos hacer un esfuerzo para proteger a los ahorrantes, y en estas circunstancias más que pedir “nacionalizar” esos ahorros, que son de todos los trabajadores, es necesario buscar una solución que permita hacer uso de esos dineros, en beneficio de los afiliados que llevan años ahorrando, pagando comisión por la administración, y también pensando que en algún momento de la vida, debieran tener derecho a utilizarlos, como es en esta pandemia que nos afecta, sin distinción alguna, y que nos tiene a todos sin poder trabajar, y tampoco se nos permite acceder a ello, cuando se dice que ese dinero es de cada trabajador.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com

