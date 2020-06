Este lunes, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera dio a conocer la decisión de extender por 90 días el estado de excepción constitucional de catástrofe ante la crisis sanitaria por el covid-19, medida que fue valorada por los líderes de diversos partidos políticos.

Los timoneles de la UDI, RN, PS y PPD respaldaron la decisión del Ejecutivo, manifestando que era algo “obviamente necesario”. Asimismo, abordaron la implicancia de la extensión en la realización del Plebiscito constitucional, agendado para el 25 de octubre.

En ese sentido, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, manifestó que “no tenemos ninguna duda de que era absolutamente indispensable renovar el estado de excepción. Hoy día todavía tenemos niveles muy altos de contagio, todavía necesitamos mantener el aislamiento social y, por lo tanto, es necesario mantener esta especie de hibernación a lo cual ayuda sin duda el estado de excepción constitucional. Sin embargo creemos que todavía no ha llegado el minuto de hablar de si están las condiciones dadas para hacer o no un Plebiscito”. “Así como se establece un estado de excepción constitucional, también se puede levantar y ya tendremos que, probablemente en julio, evaluar si están las condiciones dadas para iniciar una campaña en torno al Plebiscito. Si es así tendrá que verse, si no, se tendrá que evaluar, porque creo que una elección tan importante no se puede dar sin que se dé la información necesaria -para lo cual es necesario hacer campaña-, y sin la participación necesaria. Ambas cosas: información y participación, le dan legitimidad a todo el proceso”, agregó la senadora.

En la misma línea, el líder de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que “la extensión del estado de catástrofe era necesaria, obviamente. El país está pasando una crisis inmensa desde el punto de vista sanitario y era urgente mantenerlo. En segundo lugar, el estado de catástrofe limita muy poco las libertades personales y, por lo tanto, no influye en nada en la realización del Plebiscito (…) creo que el haberlo decretado por tres meses no es ninguna razón como para pensar en no hacerlo. La única razón posible que podría afectar la realización del Plebiscito, es que la crisis sanitaria lo haga difícil o imposible”.

A sus palabras se sumó el jefe de bancada del partido, Sebastián Torrealba, quien manifestó que “la única razón por la cual este plebiscito se puede suspender es por razones sanitarias. Pero si las condiciones están dadas en octubre, se realizará porque es lo que quieren todos los chilenos. Pero al mismo tiempo, los que vamos a hacer campaña para este plebiscito tenemos que entender que las condiciones son distintas en cuanto a lo que estamos acostumbrados”.

Por otra parte, el presidente del PPD Heraldo Muñoz sostuvo que “es razonable la extensión del Estado de Catástrofe para tener los instrumentos para actuar en condiciones de emergencia, pero de ninguna manera puede ponerse en duda la realización del plebiscito del 25 octubre. No hay que buscar excusas, para cancelar o prolongar su realización. Habiendo condiciones sanitarias, el plebiscito debe efectuarse”. En este sentido, el ex canciller añadió que “con fecha 3 de mayo envié una carta al presidente del Servel con un conjunto de recomendaciones sanitarias para la realización segura del Plebiscito, incluyendo la toma de temperatura a cada uno de los votantes que ingresan a los recintos de votación, distancia mínima en las filas, uso alcohol gel, obligación de usar mascarillas, entrega de guantes desechables, etc.”.

“Es decir, se puede realizar el Plebiscito, aun si quedan restos del virus, como se hizo en Corea del Sur, el 15 de abril pasado, que fueron las elecciones más exitosas, y con muchas de estas recomendaciones sanitarias (anteriormente planteadas), que permitieron entonces que la gente se pudiera expresar en las urnas”, añadió Muñoz.

Finalmente, el timonel PS, Álvaro Elizalde, indicó que “es evidente que no se ha superado la pandemia. Al contrario, las cifras tienden a ser cada vez peores, por eso corresponde prorrogar el estado de catástrofe, pero esto en absoluto puede implicar cuestionar la realización del Plebiscito. El Plebiscito debe realizarse sí o sí. En su momento habrá que evaluar si existen condiciones sanitarias para llevarlo adelante en la fecha comprometida, pero lo que resulta absurdo es esta búsqueda de excusas permanentes por parte de los sectores que no creen en la democracia, por impedir su realización”. “Todos esos argumentos son carentes de sentido y lo que es más lamentable, dan cuenta de la falta de vocación democrática de ciertos sectores de la derecha en nuestro país, que se niegan a que la ciudadanía se exprese en la urnas respecto de una Constitución”.

Cabe recordar que el tema fue abordado este lunes en el comité político ampliado de ministros con Chile Vamos, donde, según los presentes, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reiteró que la prioridad ahora es la emergencia sanitaria y que no es el momento para hablar sobre el Plebiscito, que hay un calendario electoral que se debe cumplir y que solo por razones sanitarias se podría evaluar este tema. En la instancia, en el oficialismo coincidieron en que no es el tiempo para ello y que deberá evaluarse más adelante.

