La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció este miércoles nuevas restricciones para las cuarentenas que rigen en ciertas comunas del país, informando así que los permisos temporales individuales a los que acceden las personas para salir de sus casas, se reducirán de cinco a sólo dos a la semana.

“Solo se podrá obtener dos (permisos) por persona en horario diurno, es decir, no en horario de toque de queda, en la semana. Se reducen de cinco a dos”, indicó. Medida que comenzará a regir a partir del próximo lunes.

Asimismo, señaló que se mantienen los salvo conductos individuales para horario de toque de queda, los que podrán ser utilizados cuando se requiera hacer un trámite funerario o un tratamiento médico que supera ese horario.

Permiso único colectivo

Respecto al permiso único colectivo para las empresas esenciales, Martorrel indicó que “hemos escuchado muchas denuncias de personas que están siendo llamadas a trabajar en empresas que no son rubros esenciales y además de eso, permite que cada una de las personas que son trabajadores señalados por las distintas empresas pueda verificarse si deben estar en aislamiento por covid”.

Con ello, se sumarán a este permiso también funcionarios públicos y a los servicios de alimentos y comercio esencial. Sin embargo, quedarán fuera de este permiso transporte, funcionarios de salud, Bomberos, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Junto a esto, pidió un “esfuerzo mayor” a las empresas de servicios esenciales en disminuir la cantidad de personas trabajando.

Además, aclaró que en este permiso también incluye a servicios de delivery, a la vez que indicó que esto permitirá controlar la situación de empresas de telefonía y óptica.

Y agregó que “si es necesario adoptar aún más medidas de las que ya se han adoptado se va a hacer, porque lo que está hoy en juego es la vida y salud de las personas”.

“Como lo ha señalado el ministro (de Salud), no es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta la calidad de vida de las personas que están en cuarentena, no permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios que son básicos. Pero, sin embargo, en la Región Metropolitana vamos a restringir al máximo los permisos, porque sino disminuimos el desplazamiento no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta catástrofe”, recalcó la subsecretaria, añadiendo que se reforzarán las fiscalizaciones.

Toque de queda

Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Espina, indicó que disminuir la circulación de personas en ciudades en cuarentena, no sólo se hace sobre la base de disminuir permisos, sino por medio de la disuasión con la aplicación de sanciones.

Esto en relación al proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes infrinjan las disposiciones decretadas en medio de la pandemia y que se encuentra en su último trámite.

En relación al toque de queda, Espina expresó que “es una medida que se analiza permanentemente (…) y se va a analizando cuánto es el efecto que produce para aminorar la circulación de personas que lo hacen de manera que no corresponde”.

/psg