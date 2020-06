Las pitanzas telefónicas a personajes como Karen Doggenweiler o Giorgio Jackson son una de las secciones de las transmisiones en vivo por instagram que realiza Pancho Saavedra.

Pedro Ruminot es uno de los tres panelistas estables que se van turnando para conectarse con el anfitrión del espacio. Ayer el comediante le hizo una pitanza a Karol Ludero:

Pancho Saavedra, marcando el número de Karol Lucero: “Llamemos a Karol Dance. A ver, veamos… Tú hablas, si es que contesta… Porque no creo que conteste, porque nos tienen cachados”

Karol Lucero: “¿Aló?”

Pedro Ruminot: “¿Aló? ¿Con Karol Dance? ¿Aló? ¿Con Karol Lucero?

Karol: “Sí, buenas noches. ¿Quién habla?”

Ruminot: “Te habla Jorge Mondaca, de la Unión Demócrata Independiente, de la juventud de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo estás?”

Karol: “¿De dónde? (ríe)… Disculpa, son veinte para las once de la noche. No entiendo a que se debe tu llamado”

Ruminot: “Estamos llamándote desde muy temprano, porque nosotros queremos conversar contigo para ofrecerte una candidatura a alcalde. Nos gusta mucho tu carrera, te admiramos muchísimo y nos gustaría en la Unión Demócrata Independiente invitarte a ser candidato a alcalde”

Karol: “Espera… ¿Cuál es tu nombre?”

Ruminot: “Jorge Mondaca”

Karol: “¿Y cuál es tu cargo?”

Ruminot: “El presidente de la juventud de la Unión Demócrata Independiente”

Karol: “Mira, la verdad es que no es de mi interés dedicarme a alguna carrera política. Agradezco tu invitación. Creo que no es una hora pertinente para llamar y para hablar de este tema, además”

Ruminot: “Puedo llamar más tarde”

Karol: “Quizás más tarde es un horario en el cual puede llamar a cualquier persona, pero no sé si te van a responder. Justo te estaba contestando nomás”

Ruminot: “Te pido mil disculpas. Te pido perdón en nombre de Dios y Jaime Guzmán”

Karol: “No te preocupes. Las disculpas no se piden. Se ofrecen”

Ruminot: “Te las ofrezco, sori…”

Lucero corta llamada. Los anfitriones ríen.

Saavedra: “¡Nos cortó el teléfono!”

Ruminot: “Es que no pensé que me iba a responder. Le dije la primera weá que se me ocurrió”

Saavedra: “Mira la rosácea, weón…”

Ruminot: “Pero fue buena onda, fue buena onda. No fue pesado… Y yo digo ‘puedo llamar más tarde’”

Saavedra: “¿Qué hago? ¿Lo llamo de nuevo?”

Ruminot: “No. Mándale un audio y dile ‘Karol, soy Pancho Saavedra, estamos haciendo Socios’”

Saavedra: “No, dile que haga una inversión (ríe)…”

Ruminot: “¿Le digo qué?”

Saavedra: “Dile ‘hola, soy el presidente, el señor Mondaca’. Mándale un audio y dile cualquier cosa… Dile que te interesa el tema del networking, de la cosa piramidal”

Ruminot: “Karol, acabamos de hablar. Te ofrezco las disculpas, tal como tú me dijiste, me educaste. Y también me gustaría que me educaras en el tema de todo lo que es la educación, valga la redundancia, la educación financiera, para aprender a negociar y lo que significa poder ganar dinero y tener la mentalidad de tiburón. La mentalidad de tiburón que es la que todos queremos tener para poder triunfar en la vida.

“Así que te mando un abrazo. Sori por llamar a esta hora. Mañana te voy a llamar tipo 4, para que relají todo lo que es la vena. Un abracito”

Saavedra, ríe: “¡Nos van a agarrar para el webeo un día a nosotros! ¡Nos van a demandar!”

Ruminot: “Hoy día me llamaban y me decían,‘¿aló? ¿Con Pedro Ruminot?’. Y yo ‘sí’. Y dije ‘me van a agarrar para el webeo de vuelta’, y me cortaban. Nunca caché. Llamaba de vuelta y me cortaban”

Saavedra: “Cacha como me puse de rojo. Si estas weás me ponen muy nervioso. Si soy como masoquista, porque me encanta hacerlas”.

