APOYO INSTITUCIONAL
1.- EL 13 DE MAYO RECIEN PASADO, DURANTE EL TOQUE DE QUEDA EN LA CIUDAD DE LOTA, UNA PATRULLA IM QUE SE ENCONTRABA CUMPLIENDO FUNCIONES DE RESGUARDO DEL ORDEN PUBLICO DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCION CONSTITUCIONAL DE CATASTROFE, INTENTO
CONTROLAR UN VEHICULO, EL QUE REACCIONO CON LA EVIDENTE INTENCION DE ARROLLARLOS,
DANDOSE POSTERIORMENTE A LA FUGA.
PARA REPELER EL ATAQUE, PERSONAL IM DISPARO UN TIRO DE SALVA AL AIRE Y UNO DE ESCOPETA ANTIDISTURBIOS, CON PROYECTIL DE GOMA A LA PUERTA DEL CONDUCTOR. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, LA PATRULLA CONCURRIO A CARABINEROS DE
CHILE PARA DENUNCIAR LA INFRACCION AL TOQUE DE QUEDA Y POR EL DELITO DE HOMICIDIO
FRUSTRADO DEL QUE HABIAN SIDO OBJETO.
POR DISPOSICION DEL FISCAL DE TURNO DEL MINISTERIO PUBLICO, EL PERSONAL DE LA
ARMADA DEBERIA PRESTAR DECLARACION EN CALIDAD DE IMPUTADOS, ANTE LO CUAL LOS AFECTADOS, POR INDICACION DE NUESTROS ABOGADOS NAVALES, SE ACOGIERON A SU
DERECHO A GUARDAR SILENCIO.
ANTE UN RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR NUESTROS ABOGADOS, LA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION FALLO EL CASO, DETERMINANDO QUE DEBIAN PRESTAR
DECLARACION “EN CARACTER DE VICTIMAS DEL ILICITO DENUNCIADO”, RESOLUCION QUE FUE
APELADA POR EL FISCAL DE TURNO A LA CORTE SUPREMA, HACIÉNDOSE PARTE EL FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO Y DESIGNANDO ABOGADOS PATROCINANTES.
LA CORTE SUPREMA, ACOGIÓ LAS ALEGACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, REVOCANDO LA
SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN, POR LO CUAL LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE IMPUTADOS, POR UN HECHO DENUNCIADO
POR ELLOS MISMOS.
2.- COMO SU COMANDANTE EN JEFE, QUIERO REITERARLES QUE SI BIEN LA INSTITUCIÓN NO SE
REFIERE NI HACE COMENTARIOS RESPECTO A FALLOS DEL PODER JUDICIAL, RESPALDA CON
FIRMEZA Y CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS QUE OTORGA LA LEY, A TODO EL
PERSONAL QUE SE VEA INVOLUCRADO EN ALGUNA SITUACIÓN JUDICIAL, EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS FUNCIONES QUE EL ESTADO LE HA ENCOMENDADO, Y ACTUANDO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y R.U.F. ESTABLECIDAS. SE ADOPTARAN TODAS LAS MEDIDAS DE DEFENSA QUE
CORRESPONDAN PARA EL PRONTO TERMINO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE
LA ABSOLUTA INOCENCIA DE NUESTRO PERSONAL IM.
3.- EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER, ASÍ COMO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS LEYES ESTABLECIDAS, ES Y SERA SIEMPRE EL NORTE QUE GUIE EL ACTUAR DE LAS DOTACIONES DE LA
ARMADA. ES POR ESTO QUE, INSISTO, CUENTAN CON EL APOYO DE ESTE ALMIRANTE Y DE TODA
LA INSTITUCIÓN. TENGAN LA SEGURIDAD QUE HAREMOS USO DE TODAS LAS HERRAMIENTAS LEGALES QUE EL ESTADO DE DERECHO NOS ENTREGA, PARA LA DEFENSA DE NUESTROS
CAMARADAS.
4.- RECONOZCO EL INCONDICIONAL ESFUERZO DESPLEGADO Y LOS INSTO A MANTENER LA TEMPLANZA Y FORTALEZA QUE LOS HA IMPULSADO EN ESTOS DÍAS COMPLEJOS PARA LA PATRIA, SUMADO A LA NOTABLE VOCACIÓN DE SERVICIO Y CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.
5.- TENGAN CLARO QUE EN USTEDES ESTA DEPOSITADA LA CONFIANZA DE TODO UN PAIS, EL CUAL
REQUIERE DE NUESTRO APOYO PARA SALIR ADELANTE. ESTOY SEGURO QUE LO HAREMOS Y
SALDREMOS MAS FORTALECIDOS Y CON LA SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO.