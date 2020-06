El Gobierno anunció esta jornada la eliminación de la preexistencia en isapres para las enfermedades o condiciones de salud desarrolladas antes del nacimiento como, por ejemplo, síndrome de Down, cardiopatías congénitas y labio leporino.

Esto, luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección presentado por Fabián Aguirre (padre de Tomás, un niño de cuatro años con síndrome de Down) en contra de Colmena Compañía de Seguros de Vida, y estableciera que la condición de síndrome de Down no es una patología.

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, destacó que “esta semana tuvimos un fallo histórico de la Corte Suprema que hizo justicia. Porque Fabián y Gloria sufrieron una gran injusticia cuando su hijo Tomás fue discriminado de ingresar a una compañía de seguros por tener síndrome de Down”.

La secretaria de Estado también anunció que la Superintendencia de Salud ya envió una circular a las isapres, la cual tiene carácter obligatorio “con fiscalización y sanciones duras”.

Al respecto, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, señaló que “más que dar una buena noticia, lo que vinimos a hacer es a saldar una deuda, una deuda como sociedad, una deuda como Estado”.

En ese sentido, destacó que “lo único que cabe es recoger esta jurisprudencia de la Corte Suprema que a nosotros sin una ley, porque ya hay fundamentos suficientemente potentes en ese fallo, que nos llevan a recoger esto y transformarlo en una regulación obligatoria para las isapres”, dijo Fernández.

En concreto, “podemos decir que, desde ahora en adelante, ninguna isapre podrá exigir en la declaración de salud, que una condición de la persona sea algo que obste a una cobertura o que simplemente no quieran afiliarlo. Eso es algo que lo vamos a fiscalizar fuertemente y creo que es una situación de tranquilidad para muchas familias que tienen que afrontar la discriminación respecto a sus hijos día a día”, sentenció el superintendente.

