La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar se refirió a la información entregada ayer por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), e incluida en el informe el 27° informe epidemiológico, donde se da cuenta de 4.075 muertes confirmadas por covid-19 en el país, y 3.069 sin confirmación por test PCR, lo que eleva el total de fallecidos -según estos datos- a 7.144.

“Quiero decirles que la OMS publica en su página web y le pide a los países que informen los casos de personas fallecidas que cumplen con el estándar de tener un examen PCR positivo. Muchos países sólo tienen ese estándar, informar casos confirmados con PCR positivo, países de la Unión Europea cumplen ese estándar”, explicó.

Sin embargo, detalló que la OMS, comprendiendo que países que no tienen capacidad de testeo “sugiere informar los fallecimientos que pudieran ser por causas atribuibles al covid a pesar de que no tengan un PCR positivo. Nosotros quisimos hacer un esfuerzo mayor que no realizan todos los países”.

“Este es un trabajo que recibimos porque queremos transparentar de la mejor manera posible lo que está pasando con el covid en nuestro país”, dijo Rubilar. Además, recordó que se tratará de una información dinámica, que también “nos permite ver la magnitud de la enfermedad”. ”

Nosotros entramos, al día de ayer, en los países que tienen el mayor estándar de entrega de información de lo que está pasando, incluyendo los casos probables de contagios activos, incluyendo los casos probables de fallecimientos asociados al covid”, complementó la vocera de Gobierno.

Además, reconoció que “si bien es extremadamente duro dar a conocer que más de 7 mil compatriotas han fallecido o podrían haber fallecido por el covid, también es cierto que es la única manera de entender la magnitud, la gravedad del fenómeno, y lo que tenemos que seguir haciendo para adelante”.

Pese a que Rubilar valoró el esfuerzo del Gobierno para contener la propagación del virus, también reconoció errores durante estos meses de pandemia.

Así, hizo un mea culpa respecto a otros mecanismos de control, refiriéndose a uno de los puntos más criticados durante el último tiempo, especialmente antes de que el ministro Enrique Paris asumiera el liderazgo de la cartera de Salud. “Probablemente no lo hemos hecho tan bien en trazabilidad y aislamiento, eso lo estamos mejorando”, enfatizó.

