Aunque las primeras generaciones de móviles han pasado a la historia como los más fuertes y duraderos, lo cierto es que nuestro smartphone actual también puede resistir el paso del tiempo. En muchas ocasiones, esto depende de factores técnicos que se nos escapan, pero en muchas otras, es nuestra mano y el buen mantenimiento lo que hará que la vida útil de nuestro móvil sea mayor o menor

La media sitúa en al menos tres años, el tiempo que pasamos con un mismo smartphone. Los datos de las diferentes encuentras revelan que la mayoría de usuarios no tiene previsto cambiar de móvil en al menos este tiempo, a no ser que se rompa. Por eso mismo el mantenimiento de nuestro dispositivo es algo fundamental, y hay varios consejos que podremos tener en cuenta.

Hacer que nuestro móvil se mantenga en el mejor estado posible, es beneficioso no solo para que ofrezca un buen rendimiento diario. Además, conseguiremos ese valor añadido del “buen estado” cuando queramos venderlo, ya sea a algún particular o empresa especializada en comprar móviles usados.

Mantener un buen rendimiento

Mucha de la buena o mala experiencia que tengamos con el móvil, va a depender del rendimiento que ofrezca. Todos sabemos que en cuanto sale de la caja y lo encendemos, estará en su mejor momento al no estar saturado de recursos y aplicaciones. Por esta razón es importante poner el foco en varios aspectos que nos permitirán tenerlo siempre a pleno rendimiento.

Actualizaciones al día

Es uno de los mejores métodos para que nuestro móvil se mantenga al día. Los fabricantes lanzan continuos parches para mejorar el rendimiento, corregir errores conocidos o mejorar funciones ya presentes. Por eso mismo, nunca debemos obviar una actualización de sistema disponible cuando nos salte el aviso. Así mismo, debemos preocuparnos de que esté actualizado no solo el sistema, sino las principales aplicaciones instaladas en el mismo.

En Android, podremos hacerlo desde Google Play, entrando en el menú del lado izquierdo de la pantalla y tocando sobre “Ajuste” y marcando la opción de actualización automática de aplicaciones. En iPhone podremos hacerlo desde Ajustes/iTunes y Apps Store y deslizando la opción de las actualizaciones automáticas.

No sobrecargar de apps

Nuestro móviles tiene una memora limitada de almacenamiento y de rendimiento. Por tanto, es importante no saturarla y mantener instaladas solo las apps más utilizadas. Conviene eliminar de forma habitual aquellas que ya no usemos, ya que pueden consumir recursos y batería. Un truco suele ser configurar una alerta mensual para recordarnos eliminar las apps no utilizadas. En iPhone y en Android podremos eliminar aplicaciones de forma similar, dejando apretado su icono en el escritorio y seleccionado después su eliminación.

Cuidar la batería

La batería es una de las piedras angulares de nuestro móvil. Si falla antes de tiempo lastrará nuestra experiencia con total seguridad. En este sentido es importante seguir varios consejos, porque una batería dañada, puede provocar además de una corta autonomía, fallos graves de rendimiento.

Cargar con el adaptador y cables originales

Evitar sobrecalentamientos o cambios bruscos de temperatura

Intenta que nunca llegue al 0% y que no supere el 80% en las cargas

Copias de seguridad

Como parte del mantenimiento de nuestro móvil, las copias de seguridad son algo prácticamente obligado. Además, tanto en iPhone como en Android es más fácil que nunca mantener a salvo nuestras fotos o archivos importantes, con las diferentes herramientas que se integran de serie.

No rootear

Por mucho que pueda tentarte, si solo tienes un móvil lo tienes mucho apego, procura no adentrarse en el maravilloso mundo root. Podrían darse errores no contemplados por la marca y anularse automáticamente la garantía. Mantener las versiones de firmware oficiales de la marca, es asegurarse la mejor vida útil para nuestro terminal.

Si rootear

Sin embargo, las tornas pueden cambiar totalmente en determinadas ocasiones. Por ejemplo, cuando la marca abandona el soporte de un terminal que tiene bastante tiempo en el mercado pero que nos da rabia cambiar porque funciona perfectamente. En estos casos, la comunidad root suele salir al rescate con nuevas Roms cocinadas que actualizan la seguridad o las funciones del dispositivo. El mejor ejemplo lo tenemos en el Samsung Galaxy S7.

Testeo y antivirus

Nuestro móviles integran aplicaciones de testeo, con las que poder comprobar el correcto funcionamiento de muchos elementos de hardware. Conviene revisarlas de vez en cuando para asegurarnos que todo está correcto y actuar en caso necesario. Así mismo, algunas marcas como Samsung, OPPO o Huawei, ya integran un antivirus nativo. De esta forma podremos mantenernos alejados de aplicaciones maliciosas que pueden provocar un mal rendimiento y deteriorar nuestro móvil en el tiempo.

Mantener el móvil como nuevo

Del mismo modo que la vida útil se alargará si realizamos un buen mantenimiento, ocurrirá lo mismo si nos preocupamos del aspecto estético de nuestro terminal. En este sentido, tener cuidado es la premisa máxima para que pasado un tiempo, el móvil parezca como recién comprado. Si somos capaces de mantenerlo sin golpes, arañazos y la pantalla intacta, tendrá mejor venta cuando queramos deshacernos de él.

Protector de pantalla

Puede que nuestro móvil integre un protector de pantalla y no lo sepamos. Muchos incluyen la tecnología de marcas como Gorilla Glass o Dragontrail, pero no es suficiente. Lo mejor es hacernos con un protector de pantalla homologado para nuestro móvil y ponerlo en cuanto lo estrenamos. De esta forma aseguraremos el mantenimiento de la pantalla para que se mantenga sin arañazos o golpes.

Fundas o carcasas

El complemento ideal al protector de pantalla es poner una funda o carcasa que proteja todos los elementos sensibles de nuestro móvil. Tendremos que fijarnos que su protección sea 360 y que proteja las partes sensibles como las cámaras o las esquinas. Además, es importante fijarnos que cuenta con todos los agujeros necesarios para el altavoz, micrófono y otras partes del terminal que necesitan estar descubiertas.

Protege los conectores

El polvo y la suciedad es el peor enemigo de nuestro móvil. Si queremos que se mantenga impoluto, es buena idea hacernos con protectores que tapan tanto el jack de auriculares como el puerto de carga. Así se evita la entrada de polo o incluso agua.

Limpieza frecuente

Del mismo modo que lavamos el coche de forma recurrente, el móvil debería mantenerse en un buen estado. La suciedad acumulada en la pantalla o incluso la humedad de la carcasa pueden lastrar su funcionamiento e incluso provocar errores. Limpiar la pantalla, el móvil y los conectores deberías ser algo que hiciésemos al menos una vez por semana.

