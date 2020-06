Hace un par de años la dupla creativa de Scott Snyder y Greg Capullo, nos entregaron una macrosaga, llamada Dark Nights Metal. En ella nos presentaron el multiverso oscuro de DC Comics y una serie de Batmen, todos corruptos y a su líder el Batman que ríe.

Ahora la dupla regresará con más de este apocalíptico mundo, con un nuevo macroevento llamado Dark Nights: Death Metal, en donde nos presentarán a la retorcida versión de Robin: Robin King.

Según reveló a CBR.com uno de sus creadores, Scott Snyder: “El Batman que ríe es aterrador para mí porque es un Bruce Wayne que alguna vez fue bueno, pero ahora es totalmente malo. La transición que lo convirtió en un personaje malvado es lo que hace aterrador al personaje. En cambio, Robin King da mucho más miedo, ya que el personaje siempre fue malvado. Cuando era niño, todo lo que hacía era pensar en formas de matar a los héroes”.

Por ahora no se ha dicho nada más del personaje. Sin embargo, los fans ya comienzan a levantar teorías sobre su identidad. ¿Será la versión oscura de Dick Grayson? El primer Robin y discípulo de Batman. O peor aún, ¿Podrá ser la retorcida apariencia del hijo de Bruce Wayne, Damian? Durante este año, iremos develando estas interrogantes.

Dark Nights: Death Metal #1 ya está a la venta online en su versión en inglés.

Te dejamos con este tráiler musical del cómic, interpretado por Marilyn Manson:

Y además, te entregamos un calendario de los eventos que acarreará la salida de este cómic, que comprende desde junio hasta febrero de 2021, directo del Twitter de Snyder:

Quick thread: on the DC DEATH METAL checklist. Sorry for the delay – my kids didn’t like my original so we’ve made it into a family project. The final is coming, apparently with flourishes:)

Meanwhile, here’s my original one, rejected by our boys. It goes up through October.1/3 pic.twitter.com/nGVOMaDLGr

— Scott Snyder (@Ssnyder1835) June 11, 2020