El 8 de julio de 1947, el periódico local Roswell Daily Record publicó una noticia en primera plana con el título “RAAF captura platillo volador en un rancho en la región de Roswell”, y fue así como comenzó la leyenda del accidente OVNI más famoso de Estados Unidos. En la actualidad, muchos teóricos de la conspiración consideran que el llamado “incidente de Roswell” es una de las pruebas más evidentes de que el gobierno de EE.UU. ha encubierto la existencia de vida extraterrestre en la Tierra. Debido a la gran popularidad que rodea el incidente de Roswell, la ciudad se ha convertido en la “Zona Cero” para los amantes del tema OVNI. Cada año, en el aniversario de la historia, miles de personas se congregan en el Festival OVNI. Allí, pueden diseccionar cuerpos extraños simulados y participar en experimentos científicos. Sin embargo, lo que ocurrió el año pasado fue algo realmente inaudito.

Un grupo de Facebook llamado “Storm Área 51, They Can’t Stop All of Us (Tormenta Área 51, no pueden detenernos a todos)” organizó un extraño evento para asaltar el Área 51. Más de dos millones de personas confirmado su participación, con la intención de revelar los secretos de la existencia extraterrestre. Aunque únicamente se presentaron forasteros, demostró que el incidente Roswell continua muy presente. Pero por si no fuera suficiente todo lo que está ocurriendo en este 2020, ahora Donald Trump ha reconocido tener información sobre los extraterrestres, ya que ha insinuado que podría desclasificar los archivos del incidente de Roswell.

Información secreta

El presidente de los EE.UU. ha hablado con su hijo Donald Trump Jr. en una entrevista especial del Día del Padre en su canal oficial de YouTube. Durante los 20 minutos de conversación, Don Jr. pregunta si el presidente considerará hacernos saber que hay extraterrestres antes de finalizar su mandato.

“Esto es lo único que realmente quiero saber”, dijo Don Jr. “¿Podrías abrir Roswell y decirnos qué está pasando realmente?”

Como hemos comentado anteriormente, Roswell es considerado como uno de los incidentes de ovnis más importantes de la historia. Sucedió 1947, cuando un ranchero descubrió un misterioso accidente en su granja en Nuevo México. La Fuerza Aérea de los EE. UU. dijo que era un globo meteorológico que se había estrellado y luego cambió su versión, admitiendo que era parte de una prueba nuclear secreta.

Sin embargo, fueron muchos los que dijeron que todo formaba de un encubrimiento gubernamental y que el misterioso objeto era un platillo volador lleno de cuerpos extraterrestres que fueron recuperados y llevados al Área 51. Previamente Trump sugirió que revelaría al pueblo estadounidense información sobre archivos clasificados, incluyendo el incidente de Roswell.

“Mucha gente me hace esa pregunta, suena como una bonita pregunta”, respondió Trump a su hijo. “Hay millones y millones de personas que quieren ir allí, que quieren verlo. No hablaré contigo sobre lo que sé sobre eso, pero es muy interesante.”

Y Trump agregó que “tendrá que pensar” si desclasificará o no más archivos de alto secreto. Pero esta no es la primera vez que el presidente de EE.UU. dijo el pasado año que no cree particularmente en los extraterrestres, pero admitió haber celebrado reuniones sobre los avistamientos de ovnis por parte de la Marina.

“Ellos dicen, y he visto, y he leído, y he escuchado, y tuve una reunión muy breve al respecto”, dijo Trump el año pasado durante una entrevista con la Fox News. “Pero la gente dice que está viendo ovnis. ¿Lo creo? No particularmente”.

También comentó sobre la publicación de videos por parte del Pentágono a principios de abril, describiéndolo como un “infierno de video”. El Departamento de Defensa decidió desclasificar los tres videos de los pilotos de la Marina de los EE.UU. interactuando con los ovnis. Las imágenes mostraban tres incidentes independientes relacionados con “fenómenos aéreos no identificados”, uno de noviembre de 2004 y dos de enero de 2015. El Pentágono estableció hace 10 años un programa de alto secreto para investigar ovnis llamado “Programa de identificación de amenazas de aviación avanzada (AATIP)”.

Y por si fuera poco, Trump presentó la nueva Fuerza Espacial de EE.UU. Expertos en la materia dijeron que los planes del presidente Trump para la Fuerza Espacial reflejan la necesidad de proteger la Tierra contra extraterrestres hostiles. Si bien puede que no haya una conexión extraterrestre, lo que está claro es que el presidente Trump seguramente conoce todos los secretos extraterrestres de los Estados Unidos. Y tal vez, para poder ser reelegido nuevamente decida revelar la verdad en la que vivimos a las amenazas a las que nos enfrentamos.

