Donald Trump aclaró este lunes que una eventual reunión con Nicolás Maduro, tendría como único objetivo discutir una salida del líder chavista del poder en Venezuela, luego de haber manifestado su disposición a encontrarse cara a cara con el sucesor de Hugo Chávez.

El mandatario destacó que siempre ha estado “en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela”, y que su gobierno se mantiene “del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro”.

“Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!

