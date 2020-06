El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló este lunes que espera escuchar todas las opiniones y “las propuestas de cambio de estrategia” para enfrentar la crisis del coronavirus, ratificando así que conversará con personeros de la oposición.

Esto luego de la carta enviada ayer por los presidentes de partidos de oposición, de las comisiones de Salud de la Cámara y el Senado, además de líderes de trabajadores del gremio de la salud, quienes le pidieron al titular del Minsal una reunión urgente para solicitarle que dé un giro en el manejo respecto al covid-19.

“Con respecto a las cartas enviadas por las agrupaciones que quieren hacer una revisión, las cartas enviadas también de un grupo de partidos políticos y de parlamentarios que pertenecen a las comisiones de Salud del Parlamento, ya le he contestado a algunos de ellos”, dijo hoy el secretario de Estado.

De esta forma, explicó que ya “he podido conversar con algunos parlamentarios, vamos a fijar una reunión, probablemente vamos a ir por partes, escuchando primero a las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, donde hay representantes de la oposición. Y espero escuchar todas esas opiniones y las propuestas de cambio de estrategia”.

En esa línea, Paris indicó además que hoy se reunirá con los parlamentarios de los partidos de Gobierno, esto con el fin de “escuchar también las mismas aprensiones o opiniones, porque yo quiero escuchar a todo lo que sea necesario que aporte a un mejor manejo de la pandemia”.

Desde el bloque señalan que la cita se hará de manera virtual, a las 15:30 horas de esta tarde. Además, después de participar del balance de la situación del coronavirus en el país, el ministro de Salud se sumó a la reunión del comité político ampliado con ministros y dirigentes de Chile Vamos.

Misiva de científicos

Respecto a la misiva enviada por un grupo de científicos, quienes alertan que podrían producirse cerca de 70 mil muertes con motivo de la pandemia, el ministro indicó que “hemos dicho siempre que la situación es preocupante y que estamos viviendo una situación preocupante, pero también repito lo que dije, no puedo adelantar cifras”.

Y agregó que “por eso quiero conocer cuál es el método que están utilizando para hacer esa proyección de más de 70 mil muertos, una vez que me reúna con ellos podré dar respuesta a esa pregunta”.

“Nosotros hemos dicho siempre, y no solamente yo, el comité de expertos en pandemia del Ministerio de Salud, con el cual también me reuní ya y tuve una larga reunión, ha dicho no es fácil decir cuándo va a ser el peak, no es fácil decir o hablar de meseta, eso lo veremos en forma retrospectiva, no porque queramos verlo en forma retrospectiva, sino que científicamente hay que hacerlo así. Me estoy guiando por las recomendaciones del comité de expertos del Ministerio de Salud, fue una reunión larguísima a la cual asistí y escuché todas las opiniones de ellos”, concluyó.

