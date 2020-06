En el marco del evento anual para desarrolladores de Apple (WWDC 2020) se dieron a conocer las novedades que desembarcarán en la próxima versión del sistema operativo móvil (iOS) que nutre a iPhone.

App Library o Librería de aplicaciones

Tal como se venía anticipando se presentó App Library o Librería de aplicaciones, un espacio donde las apps de Apple se organizan automáticamente por categorías. Se pueden ocultar las apps simplemente deslizando a la derecha. Es una nueva forma de organizar e interactuar con las aplicaciones.

Widgets

Los nuevos widgets presentan información que se puede anclar en la pantalla de inicio, en diferentes tamaños. Los usuarios pueden hacer uso de una herramienta inteligente en widgets, que utiliza inteligencia artificial para destacar, en la parte superior, el widget correcto según la hora, la ubicación y la actividad que se esté realizando.

En las pantallas de inicio se pueden mostrar widgets personalizados según diferentes categorías: trabajo, deportes, entretenimiento, etc. Al final de las páginas de la pantalla de inicio se encuentra la Biblioteca de aplicaciones, mencionada anteriormente, que es un nuevo espacio que organiza automáticamente todas las aplicaciones del usuario para que sean más sencillas de visualizar y navegar. Será posible elegir la cantidad de páginas de la pantalla de inicio que se quieren mostrar u ocultar en la vista.

Soporte “Picture in picture”

Las llamadas por teléfono o FaceTime así como las interacciones de Siri tienen un nuevo diseño para facilitar su interacción con el usuario. Con el soporte cuadro en cuadro o “Picture-in-Picture”, los usuarios de iPhone ahora pueden ver un video o tomar una llamada FaceTime mientras siguen utilizando otra aplicación.

Translate

Se presentó también Translate, una app que ofrece traducción en tiempo real y que podría ser de especial utilidad cuando dos personas están conversando. Es lo mismo que permite hacer Google Translate.

Mensajes

Dentro de esta aplicación, ahora se podrá destacar conversaciones para que aparezcan arriba de todo, tal como se puede hacer en WhatsApp. También se sumaron nuevas opciones para editar los memojis, a los cuales incluso se les puede añadir barbijo. Y en los grupos, las fotos de aquellos usuarios que son más participativos se verán más grandes.

Mapa

En cuanto a Maps o Mapa, se suman nuevas opciones de navegación que incluye rutas de ciclismo, para vehículos eléctricos y guías seleccionadas. Las indicaciones de ciclismo tienen en cuenta el nivel de tránsito, si se pasará por zonas con elevaciones o escaleras.

En el caso de las indicaciones para vehículos eléctricos se aclara si habrá estaciones de carga en el camino. En tanto que las guías proporcionan una lista de lugares interesantes para visitar en la ciudad. La información incluye recomendaciones de marcas reconocidas como AllTrails, Complex, The Infatuation, Time Out Group y The Washington Post, entre otras.

El celular para abrir o cerrar el auto

En lo que se refiere a CarPlay se podrán abrir vehículos con el celular, a partir de tecnología NFC. Esta herramienta estará disponible, en principio, para un modelo de BMW que se lanzará el próximo mes. Más adelante será compatible con otros vehículos también. Se podría compartir las llaves vía iMessage. Esta función no sólo estará disponible en iOS 14 sino que también llegará a iOS 13.

App Clips

Las App Clips clip son un fragmento de experiencia de aplicación. Las App Clips están asociadas con un producto o negocio en particular, y se cargan en segundos para completar una tarea específica, como alquilar un scooter o comprar un café. Se pueden descubrir y acceder fácilmente escaneando un nuevo código diseñado por Apple, o mediante etiquetas NFC y códigos QR, o se pueden compartir a través de mensajes o desde Safari.

Accesibilidad

Las características de accesibilidad incluyen adaptaciones para auriculares, que amplifica los sonidos suaves y sintoniza el audio para que la música, las películas, las llamadas telefónicas y los podcasts suenen más nítidos y claros.

Se suma la detección del lenguaje de señas en Group FaceTime. En tanto que el lector VoiceOver, ahora reconoce automáticamente lo que se muestra en pantalla para que más personas puedan acceder a más aplicaciones y experiencias web.

Mejoras en privacidad

Ahora se requerirá que todas las aplicaciones obtengan permiso del usuario antes de activar la opción de seguimiento o rastreo. Más adelante este año, las páginas de productos de la tienda de aplicaciones presentarán resúmenes de las prácticas de privacidad autoinformadas de los desarrolladores, que se mostrarán en una especie de etiqueta, para que sea más fácil de entender.

Además, los usuarios pueden elegir compartir su ubicación aproximada, en vez de su ubicación precisa, con los desarrolladores de aplicaciones.

