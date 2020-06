A la velocidad a la que todo parece en el mundo, uno no puede evitar preguntar si esto tiene algo que ver con el fin del mundo. Hay numerosas explicaciones, pero la más satisfactoria para los expertos en la materia se encuentra en la Biblia. Al parecer Jesús las señales del apocalipsis, como guerras nación contra nación, y reino contra reino: y habrá terremotos en varios lugares, y habrá hambruna. Otra señal mencionada en la Biblia es la llegada de falsos profetas. Estos profetas engañarán al mundo ofreciéndoles la salvación.

Algunos creen que uno de los falsos profetas es Bill Gates, que en los últimos meses se ha convertido en el abanderado de la lucha contra el nuevo coronavirus. Como hemos podido comprobar, Gates ha prometido encontrar una vacuna, aunque lo más controvertido ha sido su programa de rastreo y control de la población, considerado como la “Marca de la Bestia”. Todos estos signos nos advierten que el tiempo se acaba, pero para muchos ucranianos el fina está más cerca que nunca. Una extraña nube en forma de ‘hongo nuclear’ a parecido muy cerca de la central nuclear de Chernóbil.

‘Hongo nuclear’ sobre Chernóbil

Han surgido unas inquietantes imágenes de una gigantesca nube en forma de ‘hongo nuclear’ cerca de la central nuclear de Chernóbil, provocaron el pánico entre los habitantes ucranianos. Según han informado medios locales, el misterioso fenómeno fue visto de la ciudad de Kiev, a menos de 100 kilómetros de Chernóbil, donde ocurrió el peor desastre nuclear del mundo en 1986, cuando la fusión de un reactor causó una fuga de radiación que recorrió toda Europa.

En un video publicado en las redes sociales, se puede ver como la nube apocalíptica en un cielo claro y brillante se extiende a una gran distancia sobre un lago cerca de la carretera Kiltseva Road. Tiene la forma de un embudo con un fondo estrecho y una parte superior plana. Otras imágenes tomadas por los pasajeros de un autobús, se puede ver el impresionante tamaño de la nube.

El video fue publicado en YouTube el viernes 19 de junio y muchos internautas especularon que Vladímir Putin podría haber probado armas nucleares, mientras que otros creyeron que podría ser un OVNI. Las autoridades ucranianas fueron alertadas por la presencia del extraño hongo en el cielo, por lo que se vieron obligadas a dar una explicación para evitar que el pánico se apoderara de la población. El Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania compartió fotos con la siguiente descripción: “Admítelo, ¿quién se asustó?”

La versión oficial es que se trataba de un fenómeno climático natural y que no había razón para tener miedo. Los expertos agregaron que la inusual nube es conocida como yunque.

“Hemos tenido este tipo de nubes antes sobre Óblast de Kiev, Ternopol y Vinnytsia”, dijo un portavoz del Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania.

Una nube yunque, también llamada cumulonimbus incus, es una nube de cumulonimbus que ha alcanzado la estabilidad estratosférica y ha formado la característica forma plana y superior del yunque. Las nubes generalmente no se mueven, no importa cuán fuerte sea el viento, y luego desaparecen lentamente.

Pero incluso así, son muchos los que consideran que no se trata de ninguna casualidad que esta extraña nube haya aparecido cerca de Chernóbil y creen que es una nueva señal apocalíptica, pero no se trataría del fina de los tiempos. Algunos expertos dicen en el sentido bíblico, Apocalipsis no se refiere a la aniquilación de toda la humanidad en un holocausto nuclear o similar. Más bien, esta palabra griega significa “revelación”.

Mediante imágenes proféticas, el libro del Apocalipsis revela desarrollos que culminan en el amanecer de una era de felicidad eterna para la humanidad. También señalan que, con respecto al apocalipsis, la Biblia habla de “tribulación”, “venganza” y “castigo”. Sin embargo, también menciona “alivio” para aquellos inocentes que han sufrido tribulación. Entonces el apocalipsis aliviará a la humanidad de todas las influencias negativas. Será un punto de inflexión para mejorar las condiciones para los honestos, no un evento catastrófico.

Por lo tanto, en lugar de la aniquilación completa de todos, o la extinción, el apocalipsis será la solución justa a los problemas de la humanidad. Controversia aparte, lo cierto es que perfectamente podría ser un fenómeno natural, pero el hecho de que ocurra en unos momentos donde todo lo extraño parece estar materializándose y que la “nube” haya aparecido muy cerca de Chernóbil, hace que tal vez sea más que una simple coincidencia.

/psg