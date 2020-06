“No puede haber cogobierno, yo creo que el manejo de la crisis sanitaria debe estar en manos del Presidente de la República”. Esa fue la frase con la que el ministro de Salud, Enrique Paris, sintetizó esta mañana su postura respecto a la carta enviada por parte de la oposición el fin de semana, donde le solicitan reunirse de manera urgente para “dar un giro” a la estrategia sanitaria contra el covid-19 que lleva adelante el Minsal.

Adelantando que ya conversó con algunos de los firmantes, “por lo menos con un diputado (Andrés Celis) y con la senadora Carolina Goic (DC), y vamos a partir con reunirnos con las comisiones de salud correspondientes”, dijo. Esto, recordando que senadores y diputados de las comisiones de Salud del Parlamento -además de dirigentes del gremio de la salud- también firmaron el documento.

En cuanto a las conversaciones con el oficialismo, Paris destacó que ya tuvo reuniones “con todos los presidentes de partido”, y ayer participó en el comité político, tras ser invitado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

La carta también le solicita una nueva gobernanza frente a la crisis, mediante un comité nacional de crisis, “que incorpore a representantes de los 3 poderes del Estado de forma transversal, alcaldes, representantes de organizaciones pertinentes de la sociedad civil, en especial a organizaciones que representan a las y los trabajadores de la salud, junto a expertos y académicos, y que tenga representación regional y comunal”, dice el texto.

“No puede haber cogobierno, yo creo que el manejo de la crisis sanitaria debe estar en manos del Presidente de la República, como líder del Ejecutivo y obviamente con el apoyo del ministerio de Salud y sus especialistas. Yo me he reunido con montones de personas que me han querido dar su opinión frente al manejo de la crisis, y obviamente escucho y anoto, y trabajamos en conjunto”, sostuvo.

Así, destacó que ha sostenido reuniones con el Colegio Médico, el Colegio de Matronas, con Eduardo Engel y su equipo (de Espacio Público), y con la Logia Masónica. “Es decir, estoy escuchando. Llevo siete u ocho días de Ministro, y estoy escuchando todas las opiniones”, destacó.

Sin embargo, fue enfático en destacar que, ante esta propuesta de nueva gobernanza, “no me parece compartir responsabilidades, sería ilógico. El Presidente, el Jefe del Ejecutivo es el que debe dar el lineamiento. Yo soy el ministro de Salud y tengo que cooperar con él. Gobernar en paralelo con otros grupos no es lo que corresponde”.

Con todo, insistipo en su disposición de “escuchar todas las sugerencias, aclarar todas las dudas y voy a aceptar, obviamente, que si hay que tomar medidas adicionales o ideas que puedan contribuir mejores resultados, siempre que sean basadas en la evidencia (…) ambos grupos, que están apoyando al Gobierno y los que están en contra, yo les he pedido lo mismo: tiene que haber evidencia científica para tomar las medidas que se proponen”.

Protocolos para funerales

Otro de los temas abordados esta mañana dice relación con la polémica generada tras conocerse las imágenes del funeral de Bernardino Piñera, ceremonia a la que asistió el Presidente Piñera y su familia.

“Las normas tienen que ser iguales para todos. La explicación es que este ataúd era bastante especial y coincido con el presidente de las funerarias, que hace una crítica que todos no pueden pagar este tipo de ataúd, eso es verdad, hay que aceptarlo. Pero este ataúd estaba herméticamente sellado y que al levantar la tapa de madera no permite que salgan gases, olores, o incluso, microorganismos”, sostuvo.

Además, destacó que Bernardino Piñera ya había cumplido su periodo de cuarentena, “porque es verdad que había sido positivo para coronavirus, pero murió día después de cumplir su cuarentena (…) un paciente que cumple la cuarentena, está fuera de peligro”.

Paris se comprometió a revisar el protocolo para funerales en pandemia, debido a que el número de asistentes también ha sido cuestionado. “El resto de las personas eran del camposanto o que acompañaron en la ceremonia religiosa, voy a revisar si es que tienen que ser exactos, pero es un máximo de 20 personas incluso en otras reuniones”.

“Hay que reforzar la trazabilidad”

Respecto a las medidas sanitarias que ha impulsado el Minsal en la última semana, con el ministro Paris a la cabeza, destacó que “a partir de hoy se disminuyen las salidas drásticamente, se están controlando las empresas que estaban mal usando los permisos, se está controlando mucho más, y espero que eso se demuestre con los estudios de movilidad”.

En este punto, volvió a destacar que estos análisis no interfieren en la privacidad de las personas, puesto que “son masivos, sin identificar a ninguna personas, eso lo estamos evaluando para contestar científicamente para saber si las cuarentenas son efectivas o no”.

“Si haces cuarentena en comunas pobres, sin ingreso fijo, la gente va a salir si o si, y eso es donde hay que ayudar con las ayuda económica que está haciendo el Gobierno, con las cajas de alimentos y las residencias sanitarias”, agregó.

Por último, y consultado respecto a una posibilidad de aplicar un cambio de estrategia en la forma de abordar la crisis sanitaria en Chile, Paris fue enfático en destacar que “la estrategia que hemos seguido es exactamente la que ha delineado la OMS: testear de forma muy intensa (…) vamos a llegar al millón de test”.

En cuanto a la trazabilidad, hizo un mea culpa, tal como lo hizo la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, durante el fin de semana. “Reconozco que hay que reforzarla y acepto la crítica sobre esto”. Por eso, sostuvo que se está acortando a un promedio de 5,4 días para entregar los resultados del PCR de los pacientes, para luego aislarlos una vez que estén identificados.

“La letalidad de Chile es de 1.67, es bajísima para la cantidad de gente que hemos tenido hospitalizados. Uruguay, que estaba diciendo que manejaba la pandemia mejor que nadie, volvió atrás, y hay un aumento de casos muy importante, y el presidente pidió disculpas. Aquí nadie ha ganado la batalla todavía”, zanjó.

