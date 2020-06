Las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, corrieron como pólvora entre los venezolanos.

En extractos de una entrevista que le realizó el reportero Jonathan Swan, y que fueron publicados en el portal Axios, este pareció distanciarse del líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente interino de Venezuela por su gobierno y el de más de 50 países– y mostrarse abierto a reunirse con la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

“A Guaidó lo eligieron. Creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero dije: ‘A algunas personas les gusta, a otras no. Así que no tuve problemas’ (…). A Maduro le gustaría tener una reunión. Y yo nunca me opongo a mantener reuniones” fueron dos de las respuestas de Trump, resaltadas por Axios.

Las reacciones no demoraron en aparecer, incluso en territorio estadounidense. Para Joe Biden, quien fue vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama y ahora es el candidato demócrata a la presidencia, fue la oportunidad para asumir una posición con respecto a esta nación suramericana:

“Trump habla duro sobre Venezuela, pero admira a matones y dictadores como Nicolás Maduro. Como presidente, apoyaré al pueblo venezolano por la democracia”, publicó en su cuenta de Twitter el domingo, horas después de que se difundió la entrevista.

