Un día después de que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) anunciara que había presentado una querella contra del Presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza (Salud Pública) y Arturo Zúñiga (Redes Asistenciales), atribuyéndoles “negligencia” en la atención de la pandemia y acusándolos de cuasidelito de homicidio; hubo una fiesta clandestina en Recoleta.

Minutos después de las 23:00 horas del 20 de junio Carabineros encontró “un festejo de grandes dimensiones en calle Río de Janeiro”, explica la querella presentada por el Ministerio del Interior. Había una orquesta en vivo, vigilancia privada, 206 botellas de cerveza, parlantes y amplificadores de sonido.

El mismo día que presentó la querella, el 19 de junio, uno de los edificios de la comuna que regenta estaba en caos. Los residentes denunciaron que dos ciudadanos palestinos, habitantes del inmueble, amenazaron de muerte a los conserjes, golpearon las puertas de los ascensores y rompieron sus cámaras de seguridad, rayaron las paredes, y lanzaron bidones con agua congelada desde el piso 13, rompiendo el vidrio de un vehículo que estaba estacionado abajo, y dañando un área donde había basureros. Según el reporte hecho por T13, uno de los hombres grabó un video en el que se expresa en otro idioma, pero en español dice: “Los voy a matar a todos los chilenos”. Finalmente, los dos hombres fueron detenidos por Carabineros.

La causa Palestina es una de las defendidas por Jadue. El 15 de junio publicó un tuit en el que señala que “Palestina fue uno de los primeros países en derrotar la epidemia” al tener menos de 500 contagios y solo 3 muertos. El alcalde agrega que llevaban 18 días con cero contagios y cierra su tuit utilizando la etiqueta: “#diganlaverdad”.

Palestina fue uno de los primeros paises en derrotar la epidemia tuvieron menos de 500 contagios y solo 3 muertos, llevan 18 días con cero contagios y son invisibilizado pues deben mantener la idea que los palestinos no son capaces de gobernar un país #diganlaverdad — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) June 15, 2020

No obstante, al revisar los informes de situación que diariamente entrega la Organización Mundial de la Salud se observa que los datos mencionados por Jadue son erróneos. Para la fecha en que el jefe comunal publica su mensaje, Palestina tenía 676 casos confirmados de Covid-19 con 5 fallecimientos en total. En cuanto a que llevaba 18 días con cero contagios, las cifras del organismo internacional también son distintas, en ese reporte se confirmaron tres nuevos casos; el 14 de junio aparecen 4 nuevos casos, el 13 de junio hubo 2 nuevos contagios, el 12 de junio también reportaron 2 casos, y el 11 de junio hubo 4 nuevos casos.

Jadue ayer dijo en Chilevisión: “No tengo ninguna autocrítica que hacerme”. Durante el matinal de ese canal afirmó: “Yo no estoy disponible para hacer operaciones comunicacionales que terminen en dictámenes de contraloría que digan todo lo contrario a lo que yo digo, en La Vega nosotros no tenemos atribuciones. Por lo tanto, no tengo ninguna autocrítica que hacerme”.

Sobre la querella presentada contra personalidades del Ejecutivo apuntó: “Tuvimos el resguardo de hacerlo una vez que el ministro Mañalich saliera de su cargo para no entorpecer el manejo de la pandemia. Pero efectivamente, aquí hay que perseguir las responsabilidades porque la muerte de los chilenos y chilenas que podrían haberse evitado, no puede salir gratis… Nosotros creemos que en esto el gobierno ha actuado con absoluta negligencia y que tiene que hacerse responsable”.

De acuerdo con el documento presentado por Jadue, los casos en la comuna ascendían a 602, y el municipio conocía a 62 fallecidos al momento en que se decretó la cuarentena en Recoleta que comenzó el 5 de mayo a las 22:00 horas. No obstante, estos datos fueron cambiando a partir de las distintas correcciones metodológicas aplicadas por el Minsal. Si se toman en cuenta los datos del Informe Epidemiológico N° 27, con cifras hasta el 19 de junio, hasta la semana epidemiológica 18 (que terminó el 2 de mayo), en el municipio había 1.241 casos. Estando ya en cuarentena, desde la semana epidemiológica 19 (que empezó el 3 de mayo) hasta la 25 (que es la última considerada en el informe), los casos en Recoleta fueron 5.302, con lo que el municipio suma 6.543 contagios acumulados desde que empezó la pandemia en Chile el 3 de marzo. Es decir, que 81% de los casos de la comuna se han dado desde que entró en cuarentena.

El total de fallecidos en la comuna al 19 de junio es de 165. Aunque el número de contagios en cuarentena ha sido mayor, desde que se implementaron las medidas de aislamiento, el número de nuevos casos en la comuna baja semana a semana. Para la semana del 10 de mayo hubo 1.092, mientras que en la semana que acaba de concluir fueron 104.

Jadue ha sido uno de los alcaldes más críticos con respecto a la gestión de la pandemia que ha hecho el gobierno. Estuvo entre los firmantes de una carta dirigida al Presidente Piñera exigiendo cuarentena total en la Región Metropolitana difundida el 26 de marzo.

Cuando Recoleta entra en cuarentena, la Intendencia Metropolitana informó que La Vega Central continuaría abierta para asegurar el abastecimiento de la población; y a finales de mayo trascendió que Arturo Guerrero, vocero del mercado, estuvo contagiado con coronavirus. Además, Interferencia al filtrar los mapas de densidad de contagios del Minsal afirmó que “hay cientos de positivos en un radio de 10 cuadras a la redonda de la Vega Central”.

En Recoleta también está el caso del mall Paseo Santa Filomena, ubicado en el Barrio Patronato, que abrió sus puertas el 29 de abril, anticipándose a otros centros comerciales como el Apumanque -que estuvo abierto solo un día-. Ante esto, Jadue también argumentó que no estaba en sus atribuciones abrir o cerrar centros comerciales, y manifestó que no estaba de acuerdo con la reapertura. Con el anuncio de la cuarentena en la comuna, el mall cerró sus puertas cinco días después de la reapertura.

Recoleta no ha logrado reducir su movilidad por encima del promedio de la Región Metropolitana

El Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo, con el apoyo de Telefónica Chile y CISCO, desde el mes de abril han estado presentando informes que miden la movilidad de la zonas en cuarentena. En el mes de mayo analizaron el impacto de las medidas de aislamiento en 38 comunas de la Región Metropolitana. “En los resultados se observa que de un promedio de 8,5 viajes diarios por persona para el periodo pre-medidas (7 al 13 de marzo) se logra una reducción a 5,6 viajes por persona en periodo de cuarentena total de la RM, es decir, tenemos una reducción del 43,4% de la movilidad. La semana anterior a la cuarentena total (9 al 13 de mayo) en la que había 25 comunas de la RM en cuarentena observamos una reducción de un 33,7%. Por lo tanto, al subir a una cuarentena de 38 comunas, se observa una reducción adicional de 9,7 puntos porcentuales”, resume el documento.

En ese informe, Recoleta mostraba una disminución de su movilidad de 46,6%. En el documento siguiente, correspondiente del 25 al 31 de mayo, la disminución de la movilidad promedio en la Región Metropolitana fue de 39,7%; Recoleta se mantuvo por debajo del promedio con una reducción de 38,1%. En el informe del 1 al 7 de junio, Recoleta nuevamente estuvo por debajo de la reducción promedio nacional, que fue de 40%, y mantuvo su promedio de reducción en 38% respecto a los días bases del 9 al 15 de marzo. El último de estos documentos estuvo disponible el 17 de junio y mide la movilidad en Chile del 28 de febrero al 14 de junio. Según este análisis, el porcentaje de reducción de movilidad promedio en la RM fue de 39% y en Recoleta fue de 35% durante la semana del 8 al 14 de junio respecto a los días bases del 9 al 15 de marzo, manteniéndose por debajo del promedio en la región.

El decano de la Facultad de Ingeniería de la UDD, Fernando Rojas, estuvo en el panel de expertos durante el balance diario que realiza el Ministerio de Salud, y explicó que la disminución promedio en la RM se consiguió principalmente por las comunas de Providencia, Santiago Centro, Las Condes y Estación Central, con un 62%, 59%, 54% y 53% de reducción, respectivamente.

Ipsos junto al centro de estudios Espacio Público dieron a conocer los resultados de la encuesta ¿Cómo se vive la cuarentena en la Región Metropolitana?. Halló que 34% de los encuestados salió de su hogar en los últimos 7 días por razones de trabajo; y 88% salió durante la última semana por distintos motivos. El sondeo se hizo entre el 12 y el 16 de junio, a cerca de 800 personas mayores de 18 años.

“Lo dije antes de estar en el Gobierno, me opuse a las cuarentenas totales porque sabía que iba a ocurrir esto: cuando haces cuarentena en un lugar pobre, sin ingresos fijos, la gente igual va a salir”, comentó el ministro de Salud, Enrique Paris sobre los resultados de la medición.

En cuanto a la querella presentada por Jadue, que fue admitida por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, ayer apuntó que “en nuestra opinión, no había elementos suficientes para presentar la querella. Pero como la justicia la acogió, ellos deben dar respuesta”. Y agregó: «El hecho que sea admisible significa solamente que está bien redactada, bien presentada y que cumple con la formalidad. No significa, de ninguna manera, un reconocimiento que haya algún problema legal que permita que esta querella sea acogida».

El 20 de junio ya el secretario de Estado se había manifestado al respecto diciendo que la querella no tienen “ningún fundamento”. “Hemos visto frecuentemente que hay algunas personas que hacen una instrumentalización de estas situaciones, presentando querellas que en forma repetida han sido desestimadas por los tribunales”, agregó.

Ni el Ministro de Salud ni el Gobierno. Solo la justicia define si una acción judicial tiene mérito / 3er Juzgado de Garantía declara admisible querella contra Presidente Piñera y ex Ministro Mañalich por eventual responsabilidad en muertes por #COVIDー19 #verdadyjusticia pic.twitter.com/n3YW1yGlL2 — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) June 22, 2020

La polémica por el fármaco cubano

En la querella presentada por Jadue también se cuestiona que no se haya permitido la importación por parte de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares de Interferón alfa-b12, asegurando que se trató de una decisión “políticamente sesgada”.

El alcalde de Recoleta promovió el medicamento como una alternativa para enfrentar el coronavirus en pacientes de alto riesgo que hayan sido contagiados el 16 de marzo. Algo que fue desmentido en Chile por autoridades del Ministerio de Salud y del Colegio Médico. Jadue publicó el tuit promoviendo el medicamento, la misma semana que Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, también promovió el Interferón como una eventual «cura» frente al Covid-19, y el mismo día que Maduro anunció la firma del acuerdo con Cuba para garantizar el suministro del remedio.

En conjunto con @AChifarp iniciamos trámites de importación del Interferon 2b, medicamento cubano usado con éxito en China y España. Esto será para personas contagiadas de alto riesgo. Nos ponemos a disposición de los municipios que lo requieran! #chilesomostodos pic.twitter.com/CxGjvRq3MV — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) March 16, 2020

En su momento gremios chilenos y venezolanos se pronunciaron contra el fármaco desarrollado en Cuba.

El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, quien advirtió: «No se pueden crear falsas expectativas a la ciudadanía. El Interferón es un medicamento en fase de ensayo, que aún se desconoce si es efectivo para combatir el coronavirus. Nicolás Maduro debería buscar mejores asesores. No puede ser que vayan a gastar una gran cantidad de divisas en este fármaco, que no aseguran protección contra el coronavirus. Ese dinero se requiere para atender otras necesidades en el sector salud».

Mientras que en Chile, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, señaló a Emol que «no es el tratamiento habitual que se utiliza en cualquier tipo de pacientes. Se ha utilizado, pero como recurso de segunda o tercera línea en pacientes más graves». Y agregó: «Uno espera que las autoridades busquen medidas sean costo-efectivas y comprobadas para el beneficio de la ciudadanía. En medicina hay una máxima que dice ‘primero no dañar’. Uno busca cosas que sean efectivas, pero que a la vez no causen daños».

/psg