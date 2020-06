La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, reaccionó a una broma realizada por un presentador de televisión, respecto a la paternidad de su hijo Barron (14) con motivo del Día del Padre.

El comentario que causó la molestia de la esposa de Donald Trump, fue hecho por John Henson, quien trabaja para programas de Food Network, ABC y E! El domingo, el también comediante publicó “Espero que Barron pueda pasar hoy con quien sea su padre”, dejando entrever que el Presidente estadounidense podría no ser su progenitor.

El mensaje causó la molestia de Melania, quien la manifestó en una declaración realizada por su jefa de gabinete a periodistas. “Lamentablemente, seguimos viendo comentarios inapropiados e insensibles sobre el hijo del Presidente”, señaló Stephanie Grisham en nombre de la Primera Dama.

“Al igual que con cualquier otra administración, un niño menor debe estar fuera de los límites y crecer sin juicio ni odio por parte de extraños y los medios de comunicación”, agregó.

Tras la polémica, Henson borró el tuit, pero antes les respondió a algunos seguidores que lo criticaron por sus palabras. “La broma estaba dirigida a Trump y la mera mención del nombre de Barron no significa que sea a su costa”, escribió el presentador, según publicó People.

De acuerdo al mismo medio, esta no es la primera vez que Melania reacciona a comentarios realizados sobre su hijo. De hecho, en diciembre pasado respondió, también a través de Twitter, a Pamela Karla, profesora de la Facultad de Derecho de Stanford, quien durante una audiencia en el Congreso en el marco de la denominada “trama ucraniana”, señaló: “La Constitución dice que no puede haber títulos de nobleza, por lo que si bien el Presidente puede llamar a su hijo ‘Barron’, no puede convertirlo en barón”.

“Un niño menor merece privacidad y debe mantenerse fuera de la política”, sostuvo entonces la Primera Dama, quien agregó: “Pamela Karlan, deberías estar avergonzada de tu airada y obviamente sesgada comparecencia, y de usar a un niño para hacerlo”.

/psg