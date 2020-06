Las mascotas dejan una huella imborrable en nuestro corazón tan pronto como nos eligen para ser sus compañeros humanos. Para algunos, el dolor por la muerte de una mascota querida es peor que perder a una persona. Nuestras mascotas confían en nosotros para todo. No les importan nuestro nivel socioeconómico o quienes fuimos en el pasado. Pero lo mucha gente desconoce es que el vínculo entre las mascotas y sus parejas humanas no desaparece con la muerte. Algunas personas comentan sobre recibir señales de sus amigos animales desde el más allá.

Desde canciones en la radio hasta escuchar el tintineo de su collar en el pasillo, comunicarse con las mascotas después de la muerte no es nada inusual. Tu mascota te quiere, y ​​ese amor trasciende este plano. Las visitas de mascotas fallecidas ocurren con frecuencia, incluso a los más escépticos. Es todo un hecho que gatos y perros regresan y visitan por sorpresa a sus amigos humanos una vez que han fallecido. Y ahora tenemos una evidencia de que es así. Un usuario de Reddit afirma haber grabado el espíritu de su gato fallecido acurrucado junto a las almohadas de su sofá favorito.

La aparición del gato fantasmal

Una mujer quedó atónita cuando vio lo que parecía ser el fantasma de su gato fallecido acurrucado en el sofá de su casa. La usuaria “Chlochan” publicó su video de la cámara de seguridad de su casa en la red social Reddit en busca de una respuesta. Explicó que su gato, Blackjack, falleció hace exactamente un año el 24 de mayo en su casa de Swindon, Inglaterra, el día en que grabó su “fantasma”.

“No estoy segura de si esto se puede explicar, pero capté lo que parece mi gato Blackjack, quien falleció hace casi exactamente un año, materializándose en nuestro sofá (a la izquierda) cuando encendí las luces de mi teléfono”, explica “Chlochan”.

De hecho, en el desconcertante video, se puede ver a uno de sus otros dos gatos salta de una cama y sale al pasillo para saludarla cuando la mujer entra en su casa. Al mismo tiempo, una sombra negra se forma en el sofá acurrucado entre las almohadas. Cuando enciende las luces de la habitación, “Blackjack” se hace más visible en la cámara. La usuaria explicó en los comentarios que solo había almohadas en el sofá contra el respaldo, pero nada de color negro.

También mencionó que su gato solía pasar en el sofá la mayor parte del tiempo, pero no necesariamente ese lugar en particular. “Chlochan” también descartó la posibilidad de que su otro gato estuviera en el sofá, ya que dijo que en su mayoría son blancos con manchas rojas, grises y crema.

“No había nada negro en el sofá, solo las almohadas rojas, grises y crema. Aunque soy creyente de lo paranormal, siempre quiero desacreditar antes de creer ciegamente, pero admitió que todavía no sé lo que estoy viendo en el video”, concluye la redditora.

Desde entonces, su publicación ha obtenido miles de votos y cientos de comentarios. Los usuarios han estado divididos sobre la posibilidad de que se trate actividad paranormal. Algunos creyeron que el espíritu del felino fallecido la visitó en el aniversario, añadiendo que se trata de una evidencia bastante convincente. Expertos en la materia dijeron todos conocemos como las personas fallecidas tienen apegos a ciertos lugares, pero nuestros amigos animales fallecidos también tienen un apego hacia nosotros, por lo que pueden aparecerse.

Sin embargo, los escépticos consideraron que no hay nada de paranormal en el video. Consideran que el gato estuvo físicamente en el sofá allí durante todo el video, no se materializó, simplemente se volvió negro cuando la cámara pasó de la visión nocturna al color. Otros surgieron que podría ser una bolsa o un cojín, ya que cuando la mujer entra no se mueve. Dejando aparte la opinión de los escépticos, que no aportan nada nuevo, esta no es la primera vez que alguien consigue grabar a su mascota fallecida.

Como ya publicamos en MEP, en 2016 una mujer norteamericana estaba grabando en vídeo a su nuevo cachorro llamado cuando vio la aparición fantasmagórica de su Cocker spaniel, fallecido una semana antes. Las imágenes parecen mostrar el destello de un espíritu en forma de perro en la habitación, mientras que el otro perro corretea alrededor. Pero en este caso en concreto lo más impactante fue que la mujer consideró que amigo canino fallecido regresó para decirle que la había perdonado por haberla sacrificado.

Ya sea que se trate de pareidolias o efectos ópticos, lo que está claro es que el amor a nuestras mascotas va más allá de lo que podamos imaginar. Supera las barreras de nuestra realidad, además de recordarnos que nuestras mascotas no son simples animales, son seres espirituales que nos acompañan en un trayecto de nuestra vida y continuará más allá del plano físico. Cuando abandonen este plano hay que recordarlos continuamente como seres que nos protegen y que continúan estando entre nosotros.

/psg