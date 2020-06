En Polonia habitan todo tipo de criaturas míticas, desde las altas montañas a través de los laberintos de las calles de Varsovia hasta las profundidades del mar. Por lo que si visitas este país de Europa Oriental puedes encontrarte al famoso y peligroso Dragón de Wawel, el aterrador Basilisco o el grifo de Włocławek. Sin embargo, una de las seres míticos más populares es Skarbnik o ‘El tesorero’, un demonio con forma de anciano con barba blanca y ojos que brillan en la oscuridad. Se dice que lo puedes encontrar en las minas de carbón de la región de Silesia.

Según las leyendas, es un exminero que realmente disfrutaba trabajando bajo tierra. Cuando se estaba muriendo, le pidió a Dios que lo dejara permanecer para siempre cerca del carbón. Su deseo fue concedido, así que ahora deambula por las minas de carbón. El conocido escritor Gustaw Morcinek escribió sobre el Tesorero en un artículo publicado en 1957 en la popular revista polaca Literatura Ludowa. Pero aparte de todas estas míticas criaturas, ahora un video revela que tal vez se han más que simples leyendas.

Extraña criatura en el bosque

Un extraño video supuestamente grabado en un bosque de Polonia parece mostrar el aterrador encuentro de un hombre con algún tipo de misteriosa criatura. Según la única información disponible, el incidente ocurrió el pasado 11 de marzo, pero el video fue subido a YouTube el 14 de junio. Como suele ser el caso con tales encuentros, tanto la ubicación exacta, así como la identidad del testigo se desconoce en este momento.

En el video se pueden escuchar sonidos inquietantes que aparentemente provienen de lo más profundo del bosque mientras que la persona que está grabando se dirige en dirección a la fuente. Cuando finalmente llega, levanta la linterna e ilumina algún tipo de criatura que se encuentra detrás de un árbol. Asustado por lo que ha presenciado, la persona apunta con su linterna para ver mejor antes de huir del lugar asustado.

Cuando un usuario de YouTube preguntó sobre lo qué había encontrado en el bosque, el hombre respondió que estas ‘criaturas’ son conocidas como rastreadores y afirmó que provienen de cuevas y minas. El testigo continuó explicando que no deberían ser realmente peligrosos, pero recomiendo mantenerse alejado de ellos. Algunos han mencionado que la criatura del video es muy similar a la que aparece en la película The Descent. Dirigida en 2006 por Neil Marshall, es considerada como una de las mejores producciones de terror británicas.

Para quien no la haya visto trata, The Descent es la historia de seis mujeres en busca de aventuras que acceden a un sistema de cuevas completamente inexplorado. Y en el interior se encuentran con lo imposible, unas criaturas que han conseguido sobrevivir con el paso del tiempo sin ser descubiertos. Son los llamados rastreadores, monstruos que han evolucionado en la oscuridad y que nadie querría encontrarse si existieran en la vida real. A parte de la extraña similitud entre la criatura del video y el de la película The Descent, otros han sugerido que podría ser un Skinwalker, una persona con la capacidad sobrenatural de convertirse en cualquier animal que desee.

Posiblemente, las creencias mejor documentadas de los Skinwalkers son las relacionadas con los navajos. La nación indígena estadounidense cree que los ‘caminantes’ tienen la capacidad de robar la piel o el cuerpo de una persona. Los navajos creen que, si cierras los ojos con un Skinwalker, pueden absorberse en tu cuerpo. También se dice que los caminantes evitan la luz y que sus ojos brillan como los de un animal cuando están en forma humana, y cuando están en forma de animal sus ojos no brillan como lo haría un animal. Algunos creen que, si alguien hace contacto visual con un Skinwalker, su cuerpo se congelará por el miedo y los usará como energía contra la persona. Un caminante suele ir desnudo, únicamente cubierto con la piel de un animal.

La leyenda dice que los Skinwalkers pueden tener el poder de leer los pensamientos humanos. También poseen la capacidad de hacer cualquier ruido humano o animal que elijan. Un caminante puede usar la voz de un pariente o el llanto de un bebé para atraer a las víctimas. Dejando de lado estas explicaciones para el video, los usuarios más escépticos dicen que la criatura podría haber sido simplemente un prosaico habitante del bosque que parecía aterrador bajo la luz de la linterna o, en su defecto, todo forma parte de un engaño bien elaborado, dado que es extrañamente similar a la criatura de la película The Descent, e incluso el testigo menciona el mismo nombre y misma descripción.

