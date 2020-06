Desde Tierra del Fuego, el ex presidente de RN y ex senador Carlos Larraín concedió una entrevista este miércoles a La Segunda, en la que sacó a relucir una retórica que hace tiempo no se veía en nuestro país, pero que ha sido muy popular en distintos periodos de su historia.

Llamando a “salvar a Chile“, del “carro paramilitar que ha montado la izquierda para destruir nuestras instituciones“, Larraín expresó claramente que se encuentra preocupado por la línea que ha tomado RN, y llamó a sus correligionarios a modificarla en las próximas elecciones internas.

“El presidente del partido ha tomado a lo menos dos posturas que yo considero gravemente desatinadas…“, comenzó espetando Larraín, para agregar: “La primera fue la referencia que hizo Desbordes a que se usaran los fondos de pensiones, hay que tener presente que ya un 20% está invertido en deuda pública. Y la segunda posición que es inaceptable, fue cuando acusó al propio gobierno de violar la Constitución, de presentar proyectos inconstitucionales cuando desde el Congreso se pasa a llevar la Constitución todos los días”.

En base a este tipo de políticas que ha promovido el parlamentario, es que Larraín sostiene que “Desbordes, en el conjunto de su presidencia post octubre, está llevando a RN hacia la izquierda, está haciendo una cosa gravísima. En un momento en que hay más o menos 20 partidos de izquierda y algunos de ellos de una dureza que nos lleva de vuelta a los años 60, se está llevando RN donde los militantes no quieren ir. Sumarle fuerzas (al apoyar el cambio constitucional) a quienes están preparando el gran remache del golpe institucional que está en curso, va a terminar de desestibar el cuadro político. Esos es muy grave”.

Asimismo, respecto de la respostulación que ha anunciado el aludido, Larraín sostuvo que “puede postularse, está bien. Pero hay que hablar del futuro de RN y esto puede ser una gran oportunidad. El país está en una crisis institucional feroz y por eso requiere del rol de RN. Por eso pienso que tendría que haber una renovación en los cargos para representar de nuevo al hombre común y corriente…. el que trabaja. Hay que dejar de hablar las jergas inventadas por unos iluminados que circulan entre las escuelas de sociología y las sedes de los partidos de izquierda y que nos están llevando al despeñadero”.

En esa línea, al ser consultado si votará por él, Larraín fue categórico. “No, yo no votaría por Mario Desbordes en la próxima elección interna. Lo hice la vez anterior, pero esta vez no lo haría”.

“Preguntarse sobre la sucesión es prematuro, falta para eso. Hay varios nombres aptos para suceder a Mario Desbordes. Eso sí, no creo que tenga que ser uno solo, tiene que armarse un equipo muy sólido, que salga a batallar por la salvación nacional. Chile está al borde de ser capturado por una mafia durísima. Si se imponen, la Constitución futura va a ser bolivariana y hecha a la medida“, agregó en ese sentido.

El ex timonel RN, sostuvo además que desde su perspectiva “llegó el momento del relevo. Desbordes le está dando un bandazo al partido y nunca fue elegido para eso. Él no puede conducir al partido a ser vagón de cola en el carro paramilitar que ha montado la izquierda para destruir nuestras instituciones“.

Finalmente, al ser consultado respecto de porqué ve la situación “tan oscura si se trata de un proceso institucional que se resolverá en votación”, Larraín respondió que “estamos en una situación de completa inestabilidad con un plebiscito confuso, con muchas elecciones seguidas. Si a eso le agregamos las terribles consecuencias de la epidemia y la crisis económica, el panorama está confuso y con un riesgo muy alto de que terminemos en una situación sin retorno. No hay cuerpo que aguante todos esos microbios actuando simultáneamente. Y todo esto sobre un piso económico deteriorado. RN tiene que poner la piel en Flandes y decir ‘señores, hasta aquí llega la chacota’“.

Política nacional

En otros temas, Larraín aprovechó de felicitar al Ejecutivo por su manejo de la pandemia: “El gobierno ha conducido muy bien hasta donde puede, una situación como ésta”.

Asimismo, defendió a Jaime Mañalich, quien a su juicio “lo hizo muy bien, la izquierda concentró su fuego en él, porque tenía conocimientos , serenidad y personalidad… lo atacaron hasta que lo destruyeron porque estaba ejerciendo la autoridad. Igual cosa ocurrió con Marcela Cubillos”.

“Creo que fue una equivocación del Presidente (sacar a Mañalich) y grave, porque encierra una forma de reconocimiento de que las cosas se habrían hecho mal. Y no se hicieron mal. Su salida fue injusta”, agregó en ese sentido.

Finalmente, sobre Izkia Siches, Larraín sostuvo “es la tercera del trio de tres mujeres jóvenes que saca a relucir el PC para reemplazar al adusto señor Teillier. Sé que ella no es militante, pero anda zumbando por ahí”.

