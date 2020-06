Este lunes se conocieron los resultados de la Encuesta Plaza Pública Cadem, que en esta ocasión dio cuenta de que un 27% está de acuerdo en cómo el Mandatario está conduciendo su Gobierno. Esto significa un alza de 3% respecto al lunes pasado e iguala el mismo nivel de hace tres semanas atrás.

El sondeo muestra también que un 62% lo rechaza, un 6% no aprueba ni desaprueba y un 5% no sabe o no

Un 38% de los consultados consideró en el mes de junio que Piñera “tiene capacidad para solucionar los problemas del país”. Al contrario, un 27% solamente creyó que “cumple lo que promete”.

El ministro de Salud, Enrique Paris, que en la anterior medición, logró un 66%, cayó un 4% en su nivel de aprobación, llegando a un 62%.

El 68% declaró que, debido a la pandemia, ha tenido que enfrentar en su hogar importantes disminuciones de ingresos.

Requeridos sobre los programas de ayuda que ha impulsado el gobierno, un 36% declara haberse visto beneficiado por las cajas de alimentos, 18% por la ley de protección del empleo y 17% por el ingreso familiar de emergencia.

La encuesta pone de relieve que un 40% aprueba la gestión del Gobierno frente a la crisis del Covid-19. Esto es el mejor resultado registrado desde el 30 de abril.

/psg