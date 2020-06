En esta pandemia, que obviamente la primera preocupación es como enfrentarla para evitar los contagios como también las muertes por coronavirus, ha surgido la idea de poder retirar un porcentaje de los ahorros de los afiliados a las AFPs. Sin embargo, el tema es complejo y muy acotado a circunstancias particulares. Cómo podríamos haber pensado, que en algún momento tendríamos que enfrentarnos a esta terrible epidemia, donde nuestro país, como todos, está sufriendo los efectos no sólo sanitarios sino también económicos, con una enorme cesantía, donde los recursos son escasos, y afecta a la mayoría de las personas.

​Así como se pretende distribuir los recursos públicos o asignarlos en prioridad que siempre debe ser la salud de todos, también debiera ser posible, que los afiliados de las AFPs, que pudieren financiar su propia pensión anticipada, bajar el requisito o eliminarlo, dado el impacto en todas las economías de los países, y en nuestro país, no tendría ningún costo para el estado, y ello permitiría disminuir la cesantía, y que los propios afiliados financiaran con sus ahorros obligatorios, un ingreso que se llama “pensión anticipada”.

​Sobre todo, personas que no acceden a ningún beneficio del estado, ni bonos, ni canasta familiar y eso no tendría ningún costo para el gobierno, y enfrentar de mejor forma esta terrible pandemia mundial.

En general, es a la clase media quienes más están requiriendo poder tener acceso a retirar una parte de sus ahorros previsionales, ya que no siempre califican dentro de los más vulnerables ni tampoco entre los más ricos.

Las discusiones de los políticos, en esta materia, sólo hacen ilusionar a tantas personas que están siendo afectadas económicamente por esta pandemia, donde su fuente laboral ya no existe y no tienen ingresos. No se puede ser populista o sacar provechos políticos, cuando se tienen los bolsillos asegurados con ingresos superiores a nivel mundial, que financiamos todos con nuestros impuestos.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com

​