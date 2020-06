A menos de que hayas estado oculto en un búnker subterráneo, ya sabrás todo lo que ha estado pasando en el mundo en estos seis primeros meses del año: el peligro de la Tercera Guerra Mundial, incendios en Australia, pandemia mundial, abejas asesinas en EE.UU., la NASA confirma la existencia de universos paralelos, protestas a nivel mundial en contra del racismo y la violencia policial, regresa Anonymous, el Pentágono publica videos de ovnis, erupciones volcánicas, fuertes terremotos… Y entre todas estas catástrofes, también hemos sido testigos de cómo dos incendios forestales en la zona de exclusión cerca de la central nuclear de Chernóbil provocaron un aumento en los niveles de radiación. Más de 100 bomberos lucharon para contener los incendios. Aunque lo más inquietante de todo fue que ocurrió en el aniversario del accidente nuclear en la central Vladímir Ilich Lenin el 26 de abril de 1986.

Todo esto nos demuestra que el 2020 está siendo todo menos un año aburrido, y aún nos quedan 6 meses más. ¿Qué nos deparará el futuro? A simple vista parece que estemos inmersos en un capítulo de la serie Dark, pero no es así, es completamente real. Pero ahora hemos sabido que una nube radioactiva ha sido detectada al norte de Europa y podría proceder Chernóbil.

Nube radiactiva sobre Europa

Las autoridades nórdicas han detectado niveles altos de radioactividad en el norte de Europa este mes que, según las autoridades holandesas, podrían provenir de una fuente en el oeste de Rusia y podrían indicar daños a un elemento combustible en una planta de energía nuclear. Pero la agencia de noticias rusa TASS, citando a un portavoz del operador estatal de energía nuclear Rosenergoatom., Informó que los dos centrales nucleares en el noroeste de Rusia no han experimentado ningún problema.

Según TASS, la central de Leningrado cerca de San Petersburgo y la planta de Kola cerca de la ciudad norteña de Murmansk funcionan con normalidad, con niveles de radiación dentro de la norma. Por su parte, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), observadores de seguridad nuclear y de radiación finlandeses, noruegos y suecos, que supervisa una red de cientos de estaciones de monitoreo, dijeron esta semana que han visto pequeñas cantidades de isótopos radiactivos supuestamente inofensivos para los humanos y el medio ambiente en ciertas partes de Finlandia, el sur de Escandinavia y el Ártico.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020