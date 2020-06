El director inglés Ridley Scott sorprendió al mundo en 1979 con su película “Alien, El Octavo Pasajero”, una cinta de ciencia ficción y horror que narraba cómo los siete tripulantes de la nave comercial Nostromo, liderados por la valerosa Teniente Ellen Ripley, debían lidiar con una horrenda criatura xenomorfa proveniente de un ignoto planeta, que comenzaba a asesinar a los pasajeros, uno por uno.

Además de la acertada dirección de Scott y su creación de misteriosos, opresivos y temibles ambientes, la bella y lúgubre música de Jerry Goldsmith, las actuaciones del elenco protagónico y el espantoso aspecto de la criatura espacial (diseñada por el artista suizo H.R. Giger y Carlo Rambaldi, responsable de la famosa lengua retráctil del ominoso ser), “Alien, el Octavo Pasajero” pasó a la historia del cine por la famosa escena en que el xenomorfo, con aspecto de una horrorosa larva con cola y terroríficos dientes, sale de entre un mar de sangre y vísceras del pecho de Kane (John Hurt), uno de los científicos tripulantes de la nave Nostromo.

Esa famosa escena, bautizada en inglés como “Chestburster scene” (“escena del quebrantapechos”) causaría impacto y espanto en muchos de los espectadores que en 1979 y 1980 acudieron a los cines a ver la película. Incluso se cuenta que en las exhibiciones de prueba de la cinta, algunos espectadores, al ver la secuencia, se mostraban inquietos en sus asientos y huían hacia la parte trasera de la sala, con tal de distanciarse de lo que estaba ocurriendo en la pantalla.

El director inglés Ridley Scott recordaría que la escena encandiló al famoso cineasta Stanley Kubrick, responsable de clásicas películas como “La Naranja Mecánica” y “2001: Odisea del Espacio”, quien había quedado fascinado por la mecánica de dicha secuencia. Scott relató que “Stanley Kubrick me llamó diciéndome ‘¿Cómo lo hiciste? He reproducido la escena lentamente y no puedo ver el corte’. Yo le conté cómo lo habíamos hecho, a lo que Kubrick me respondió ‘Bien, lo entiendo. Funcionó’”.

Según contó Ridley Scott, la famosa e icónica escena fue filmada colocando al actor inglés John Hurt de espaldas sobre la mesa, mientras se sostenía un torso falso sobre él. La escena, por cierto, fue rodada con cuatro cámaras y en una sola toma, pues Scott quería capturar la reacción de los actores ante la espantosa criatura, la cual no habían visto antes. “No quise que los actores la vieran antes de ese escena. Recuerdo que no había efectos digitales en esos días y de alguna manera quería sacar la criatura del pecho de John Hurt”, recordó el director.

Si bien los actores ya estaban enterados de que el alienígena iba a salir del pecho de John Hurt antes de grabar dicha escena, jamás habían visto a la criatura y no sabían que la producción había colocado bombas de alta presión y petardos para esparcir la sangre y vísceras contenidas en el interior del torso falso puesto sobre el cuerpo del actor. Para lograr el efecto del xenomorfo saliendo del pecho de Hurt, el actor se colocó debajo de la mesa de forma que sólo su cabeza y brazos eran visibles en la parte superior, mientras que un marionetista sujetaba con un palo a la criatura durante la grabación.

Cuando se filmó la secuencia, un chorro de sangre salpicó a la actriz Veronica Cartwright (quien personificaba a la oficial de vuelo Joan Lambert) y provocó que la actriz cayera al suelo y se pusiera histérica. El actor Tom Skerritt, quien personificó al capitán Arthur Dallas, el primer oficial de la Nave Nostromo, recordaría que “lo que se ve en la película es su verdadera reacción. Veronica no tenía idea de qué es lo que estaba pasando. Todo sucedió repentinamente”. El director inglés Ridley Scott se saldría con la suya, pues la sorpresa y el pánico que sintió el reparto en esta escena ayudó a darle un realismo sin precedentes a la película “Alien”, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la cinta.

Para recrear el desplazamiento veloz de la criatura a través de la mesa, después de salir el pecho de John Hurt, en tanto, se hizo un corte en la mesa de manera que el marionetista pudiera pasar entremedio el palo que sujetaba a la criatura, usándose una manguera de aire para impulsar el títere desde su repelente cola.

Tras el estreno mundial de “Alien, el Octavo Pasajero”, película intensa y oscura, la cinta se convertiría en una de las más aclamadas y populares de la época. Y la escena del ominoso xenomorfo saliendo del pecho del actor John Hurt, instante sorprendente, espectacular y truculento, se transformaría con el paso de los años en una de las escenas más icónicas de la historia del cine de género.

Video: “The chestburster scene”: El xenomorfo saliendo del pecho de Kane (John Hurt) en la película “Alien, el Octavo Pasajero” (1979):

/psg