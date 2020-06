La crisis del coronavirus ha provocado cambios de conducta entre los consumidores. La extensa cuarentena y la prohibición de los recintos comerciales de atender presencialmente han llevado a que aumenten las compras electrónicas. De hecho, para el día del padre, éstas subieron casi 400% en relación a una semana normal. Es por esto que el Servicio de Impuestos Internos (SII) puso su foco de atención en las actividades comerciales desarrolladas por medios electrónicos.

Especialmente, porque ha aumentado además la informalidad en este tipo de transacciones. Un reciente estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) mostró que del total de transacciones realizadas en el primer trimestre de este año, un 14% fueron informales. Se estimó que el gasto total en compras online del comercio minorista de US$596 millones.

El trabajo del SII está puesto en la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas para apuntalar la fiscalización a este nicho. Todo esto considerando que una vez pasada la pandemia se estima que el e-commerce suba del 7% a un rango entre 12% y 14% en la participación de las ventas online dentro del retail.

George Lever, gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), espera que en junio las ventas electrónicas totalicen US$600 millones, mientras que para el primer semestre las estimaciones llegan a los US$4 mil millones.

Ejes del SII

Entre los principales ejes de acción, se está desarrollando una labor de coordinación con los principales Marketplaces que operan en el país para que incorporen en sus plataformas las principales responsabilidades y recomendaciones para el cumplimiento tributario de operadores y usuarios de este sistema de compra en línea. A modo de ejemplo, precisa el SII, un Marketplace en 2019 registró ventas de cerca de 22.000 contribuyentes, equivalentes a $225.697 millones.

De acuerdo al SII, el análisis y planificación para la aplicación de acciones de fiscalización segmentada a distancia, está especialmente dirigida a importadores frecuentes y a vendedores recurrentes que utilizan plataformas o Marketplace, y que no cuentan con inicio de actividades o bien puedan estar subdeclarando IVA. Inicialmente, ya se han identificado más de 3.400 contribuyentes importadores habituales, con alto volumen de transacciones en plataformas ya señaladas. Estos análisis permiten asegurar que los contribuyentes identificados se dediquen realmente a actividades comerciales afectas, explican.

Este plan contemplará, en una primera etapa durante julio, acciones de orientación y facilitación para luego ir ampliándose al total de este segmento de contribuyentes identificados por el SII.

La jefa del Departamento de Análisis Selectivo del Cumplimiento Tributario del SII, Paula Acevedo, sostuvo que “nuestro modelo de cumplimiento tributario considera en su base la orientación y asistencia a quienes quieran cumplir, pero que muchas veces no saben cómo hacerlo. Para ello, aplicaremos contactos a distancia con quienes presenten diferencias tributarias o se detecte que están realizando actividades económicas sin contar con inicio de actividades ante el SII”.

Posteriormente, Acevedo acota que “en la medida que los contribuyentes no regularicen su situación o no consideren las orientaciones que el SII entrega a través de estas acciones de facilitación, se aplicarán acciones más exhaustivas que incluyen el cobro de los impuestos adeudados junto a sus correspondientes multas. Adicionalmente, se les sancionará también por el no cumplimiento de sus obligaciones tributarias relacionadas a registro e información”.

En cuanto a la potencial recaudación que se podría obtener de esta mayor fiscalización, Acevedo subrayó que “nos parece que, en el actual contexto marcado por la pandemia, sería prematuro entregar una estimación de ese tipo. Esperamos, en los próximos meses, cuando ya contemos con resultados de las primeras acciones de fiscalización aplicadas, poder mostrar los primeros avances y resultados certeros en recaudación”.

En paralelo, el SII ha reforzado el trabajo de coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, para potenciar el intercambio de información, ya sea respecto de los importadores recurrentes, así como respecto de la posibilidad de entregar orientación y asistencia para el cumplimiento tributario, en el mismo momento en que las mercaderías ingresan al país.

