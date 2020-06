La Clínica Santa María confirmó hoy el contagio por covid-19 del senador Manuel José Ossandón, quien hace más de un mes ya había dado positivo, indicando que este no presenta anticuerpos y que podría haber una serie de explicaciones para su situación.

Sin embargo, acotó la doctora que lidera el equipo que lo trata en el centro médico, por el momento no es posible establecer cuál de estas es la correcta.

La situación se abordó primero a través de un comunicado, donde se indicó que el parlamentario ingresó al Servicio de Urgencia Respiratorio el domingo “tras presentar un cuadro febril y síntomas respiratorios”.

“Era la primera vez que consultaba en esta clínica en relación al covid-19, por lo que se le practicó el test PCR y un scanner torácico, dando ambos resultados positivos. Por otra parte, el estudio cuantitativo de anticuerpos IgG e IgM SARs CoV- 2 fue negativo, por lo que se efectuará una revisión detallada de sus antecedentes clínicos relacionados con esta enfermedad”, indicaron.

Ossandón, agrega el comunicado, se encuentra estable y hospitalizado en una unidad de cuidados básicos exclusiva para pacientes con el virus, con restricción de visitas, donde está siendo atendido por el equipo de infectología de clínica, liderado por la doctora Claudia Cortés.

Anticuerpos

Ya entrando en detalles, Cortés, quien tildó el caso del parlamentario como “muy excepcional”, partió señalando que la situación de los anticuerpos tiene varias interpretaciones posibles.

“En este momento los anticuerpos en IgG e IgM están ambos negativos. Y eso se ve habitualmente cuando el examen se toma de forma muy temprana. Ahora, tenemos el antecedente que el senador hace poco más de un mes tenía una PCR positiva, pero sabemos también, porque la literatura científica así lo avala, que algunos pacientes cuando tienen cuadros menores, con poca sintomatología, pueden no tener marcadores serológicos positivos”, detalló.

Cortés explicó así que el hecho que hoy no se registren marcadores serológicos no necesariamente implica que anteriormente se tuviese un falso positivo de la PCR: “Lo que sabemos concretamente que hoy tiene una PCR en niveles de determinación elevados, marcadores negativos y tiene un escáner compatible con una pequeña neumonía que está en curso”.

Hipótesis

Abordando la posibilidad de un rebrote o nuevo contagio, la doctora partió indicando que tras su primer cuadro positivo, Ossandón, asintomático, clínicamente fue dado de alta, manteniendo la cuarentena exigida.

“No sabemos actualmente, porque no tenemos la información, porque ese es un problema con este virus que tiene solo 6 meses, si es que él no montó respuesta inmune. No se tomó una PCR de salida porque no es lo recomendado, pero lo que podemos ver hoy que tiene un cuadro compatible con coronavirus hoy”, aseguró.

Y continuó: “Alternativas son varias. Él puede haber montado una respuesta inmune que sea transitoria y ya haberla perdido, o puede no haber montado ninguna respuesta inmune, cosa que se ve en los cuadros leve, él tuvo un cuadro bastante leve. O, esto puede ser una expresión bimodal de la infección, que él tuvo una primera crisis menor, pasó un tiempo que se sintió bien y ahora nuevamente está con síntomas”.

Pese a ello, sostuvo que “con lo que sabemos ahora del coronavirus, no podemos establecer fervientemente cuál de esas es”.

“Es difícil de interpretar si es una reinfección, es decir tuvo un contagio, mejoró por completo y volvió a contagiarse por segunda vez. Versus la alternativa que tuvo una primera infección, tuvo un periodo relativamente asintomático y tiene una recrudescencia del cuadro clínico. O si en primera instancia hubo un falso positivo”, recalcó.

Sin embargo, cerró, “los falsos positivos son sumamente infrecuentes y depende cuando hay una contaminación de la muestra”.

