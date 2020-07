Milagrosamente hemos llegado hasta el verano de 2020 en el hemisferio norte, y ahora podemos decir que este año se parece a un episodio de Rick y Morty, después de que hayamos sido testigos de una pandemia global, plaga de langostas, una invasión de “avispones asesinos”, videos de ovnis publicados por el Pentágono y un resplandor verde que recientemente apareció alrededor de Marte.

Pero ahora, lo último que podríamos pensar que ocurriera es que el monstruo del Lago Ness apareciera inesperadamente. Una nueva fotografía tomada en Escocia ha reavivado las especulaciones sobre la existencia del legendario Nessie y ha provocado un debate sobre si se trata de la mejor imagen de los tiempos.

¿La mejor evidencia de Nessie?

Steve Challice, de Southampton, Inglaterra, fotografió a una misteriosa criatura cerca del Castillo de Urquhart en las orillas del lago Ness cuando estaba de vacaciones en Escocia. Steve dijo que vio una onda en el agua y supuso que era un pez grande que calculó que medía más de dos metros y medio de largo. También explicó al periódico inglés Daily Record que en ningún momento pensó que se trataba del monstruo del lago Ness y sugirió que podría ser un pez gato y solo publicó las fotos para ver si las personas podían ayudarlo a identificar a la misteriosa criatura.

“En mi opinión (y no soy un experto) creo que es un pez grande que se metió en el lago desde el mar”, dijo Challice. “En cuanto a lo que es personalmente, creo que es un pez gato o algo así, pero uno grande. Alguien sugirió que podría ser un esturión. Es muy grande ya que la parte que se puede ver debe tener al menos dos metros y medio de largo. A ver quién puede decir qué cantidad está debajo de la superficie. El agua es muy oscura en el lago Ness, por lo que es difícil saberlo. Vi una perturbación en el agua frente a mí y tomé una imagen, luego una segunda y de repente este pez salió del agua y obtuve una imagen de él. Se había ido casi instantáneamente, así que no estaba seguro de si lo había conseguido o no. Supongo que fue algo así como un golpe de suerte. Esperé un poco y tomé otra imagen, pero no volví a ver el pez”.

Challice hizo las fotos en septiembre, pero solo tuvo tiempo de revisarlas durante el confinamiento. Pero lo que no se esperaba es que después de publicarlas la gente asegurara que era la mejor evidencia del monstruo del lago Ness de la historia. Sin embargo, al igual que se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, también son muchos los escépticos que han puesto en duda su veracidad.

Según una investigación realizada por el blog Loch Ness Mystery, la imagen apareció por primera vez a mediados de junio en un grupo de Facebook, publicado por el fundador del grupo, Steve Carrington. Y según los “expertos” resulta que la criatura acuática es de hecho un pez gato, y lo curioso es que los patrones de pigmentación en la espalda son únicos, como una huella digital. Algunos usuarios de Twitter señalaron que el patrón en la parte posterior de la criatura de Challice tiene el mismo que el patrón que un pez gato capturado en Italia en 2018, un monstruo de río de 130 kilos y 268 centímetros de longitud.

Además, el blog Loch Ness Mystery añade que el autor de la imagen trabaja como artista 3D, aunque esta información no ha sido confirmada por ningún medio de comunicación. Hay que decir que, aunque la imagen sea un montaje o un enorme pez gato, esto no quiere decir que Nessie no exista. Por ejemplo, este mismo año el presentador de Monstruos de río y biólogo Jeremy Wade admitió que creía en la existencia del monstruo del lago Ness. Pero Wade tiene su propia teoría, cree que podría ser un esturión gigante nunca visto antes.

Recordó que cuando realizaron la Operación de Exploración Profunda a finales de los años 80, donde “barrieron” todo el lago con un sonar, detectaron algunas formas grandes, de aproximadamente 3 metros o más.

Por su parte, el profesor Neil Gemmell, que aparece en la nueva serie de Wade llamada “Mysteries Of The Deep”, afirmó que la legendaria bestia es una anguila gigante, debido a que su equipo encontró una gran cantidad de ADN del pez similar a la serpiente después de analizar 200 muestras tomadas del lago Highland. Aparentemente, sus hallazgos fueron respaldados por imágenes subacuáticas tomadas por el Ness Fishery Board que parecía mostrar una anguila gigante nadando a través de las oscuras profundidades.

Lo cierto es que es que no sabemos lo que se oculta bajo las oscuras aguas del lago Ness, pero lo que está claro es que todas las investigaciones y todos los expertos están de acuerdo de que existe una criatura que jamás hemos visto, ya sea un plesiosaurio, un esturión gigante o una descomunal anguila.

