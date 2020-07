En la cuenta de Facebook Mapuche Suiza hay indistintamente publicaciones en español y en francés. Su administradora, Huara Mariño Queupumil, en el último tiempo ha emprendido una campaña por la libertad de quienes cataloga como “presos políticos” mapuche, nueve hombres que llevan 58 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol y también por el machi Celestino Córdova, quien ejerce una acción similar en la cárcel de Temuco. Esta fue la razón principal por la que el sábado increpó a la Alta Comisionada para los DD.HH. de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al encontrarse con ella en una calle de Ginebra, hecho que quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó y que ya ha sido compartido 24.000 veces, que tiene más de 6.000 comentarios y casi 7.000 reacciones.

Según afirma en el perfil de Facebook, Mariño es de madre mapuche y de padre boliviano, y esta no sería la primera vez que participa en actividades de oposición a Bachelet. En abril recordó una protesta del 1 de mayo de 2017, en la que caminaron por las calles de Ginebra “con banderas y pancartas exigiendo la libertad de los presos políticos mapuche y denunciamos la postulación de Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos”, esto luego de que Bachelet, aún como Presidenta de Chile, solicitara el ingreso del país a esta instancia para el periodo 2018-2021, en marzo de 2017 en una visita oficial realizada a Suiza.

En el video del fin de semana ambas se refieren a un encuentro previo que sostuvieron este año:

-Cuando yo la funo, por qué usted no me escucha cuando yo le digo algo -pregunta Mariño-. Usted la otra vez me dijo ‘después hablamos’ y me mandó a la policía.

-Yo no mandé a la policía -responde la Alta Comisionada-. Tú viste que yo estaba tranquila. Yo no hice nada, por eso dije ‘hablemos después porque estamos en un acto, que es el acto de las mujeres’.

-El acto de las mujeres, sí.

-Yo encontré que era una falta de respeto con ellas, tú puedes hacer todo lo que quieras conmigo, pero no puedes no respetar a otras personas -cierra Bachelet.

Se referían a la entrega del Premio Martin Ennals, que reconoce a defensores de derechos humanos que trabajan en un entorno difícil, a menudo con un gran riesgo personal, que es conocido como el «Premio Nobel de Derechos Humanos». Este año las finalistas del galardón fueron tres mujeres, la ceremonia de premiación se hizo el 19 de febrero de 2020, y hasta allí fue a buscar Mariño a Bachelet.

Ese día, la activista compartió el afiche de la premiación, junto con la palabra “ahora”. Luego hizo otra publicación en la que comparte un comunicado. El texto dice que “la ex presidenta de Chile en sus dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018) dirigió y sentó las bases de una política represiva hacia el pueblo mapuche (pueblos indígenas de Chile y Argentina) sin diferenciar a mujeres, niños y ancianos, aplicando la ley antiterrorista heredada del dictador Augusto Pinochet”; además agrega: “Como Red Mapuche, no dejaremos de expresar nuestra indignación ante la presencia de la Sra. Bachelet”. La publicación cierra con las etiquetas #ChileDesperto; #FueraPiñera; #CamiloCatrillanca; #OperacionHuracán; y #MacarenaValdes.

La publicación alude a otro momento en que Bachelet fue increpada por activistas mapuche, esta vez durante la COP25 realizada en Madrid el año pasado. “¡Señora por favor pronúnciese! ¡¿Hasta cuándo?!, ¿qué pasó con la vulneración de los derechos de Camilo Catrillanca?”, le preguntaron a la Alta Comisionada al salir de la actividad.

A propósito de esto, el mismo día de la muerte de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018, manifestantes interrumpieron a la ex Jefa de Estado cuando daba un discurso en la Universidad de Ginebra, la acusaban de complicidad en la persecución de la comunidad mapuche, pedían “Derechos Humanos para mapuches” y la acusaban de “asesinarlos”. En esa ocasión Mariño también habría estado presente.

En su oposición a Bachelet compartió una foto de una demanda civil presentada en febrero ante la Corte de Apelaciones de Temuco en contra del Estado Chileno. La acción la interpusieron comuneros de la Comunidad Mapuche Autónoma de Temucuicui, quienes buscan una indemnización por la Operación Huracán.

En su perfil a principios de junio compartió una foto en la que aparece con el werken Jaime Huenchullan y Flor Calfunao. También con Jose Huilcamán sobrino de Aucán Huilcamán, representante del Consejo de Todas las Tierras. La imagen, describe, es un recuerdo de 2015. Están frente al Palacio de las Naciones, y en el cartel que muestran está escrito “Presidenta Bachelet”, y la palabra “Respect (respeto)”.

En 2018, Suiza decidió expulsar a Flor Calfunao Paillalef quien se desempeñaba como embajadora de la Misión Permanente Mapuche ante la ONU. La decisión de Suiza llega después de que el Tribunal Federal Administrativo decidiera ratificar la denegación de una solicitud de asilo que presentó en 2008. “¡Me sacarán muerta de este país, pero viva jamás!”, aseguró Calfunao tras el fallo. “Llevo 22 años en Suiza y una tiene su vida formada”. Para los suizos el hecho de que haya violencia en La Araucanía, no implica que se le vaya a perseguir solamente por ser mapuche. Flor Calfunao fue nombrada jefa de esa misión el 20 de septiembre de 2011, aunque reside en Ginebra desde 1996.

Su hermana, Juana Calfunao, también es activista y estuvo a principios de abril de 2019 ante la Corte Penal Internacional para denunciar “tortura y criminalización” del pueblo mapuche.

En diciembre de 2019 el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura instó a Suiza a reexaminar la solicitud de asilo de Flor Calfunao. “Grande Baltasar Garzón & Futa Lonco Juana Calfunao”, escribió Mariño en junio al compartir una foto en la que aparecen ambos personajes; y en la que difunden un mensaje del juez que emitió la orden que condujo al arresto y detención de Augusto Pinochet en Londres. “Me indigna saber que poco o nada ha hecho el gobierno encabezado por Sebastián Piñera, que ha convertido un mezquino acto de caridad en propaganda política y un vacío y grotesco espectáculo mediático, cuando lo que se necesita es solidaridad real y justicia social”, habría dicho Garzón sobre la atención que el Gobierno de Chile ha dado a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, según el mensaje compartido por Mariño.

En otras publicaciones hace oposición al Presidente Sebastián Piñera. “¡Que muera Piñera y no mis compañeras!¡”, publicó el 11 de marzo, al compartir imágenes de una marcha por el Día de la Mujer,

Los «presos políticos»

En su mensaje a Bachelet, Mariño cuestionaba la situación de nueve comuneros mapuches en huelga de hambre en Angol, a quienes califica como “presos políticos”. Sin embargo, todos están detenidos por delitos comunes. Destaca el caso de Freddy Marileo Marileo en prisión preventiva, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de homicidio simple de los hermanos Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, porte ilegal de arma de fuego y municiones y receptación. Ilícitos perpetrados el martes 5 de febrero 2019, en la comunidad Boyen Mapu de la comuna de Ercilla. Se trata de los hijos del lonco José Cariqueo quien denunció que en la IX Región «existen grupos radicalizados que están tomando las cosas a través de las armas» y van contra quienes han cambiado su postura de la reivindicación territorial más violenta a una posición de diálogo de desarrollo económico.

Entre las otras personas en huelga de hambre están Danilo Nahuelpi Millanao, formalizado por homicidio frustrado a funcionarios en servicio, porte ilegal de arma de fuego, receptación de arma de fuego y vehículo motorizado; Juan Calbucoy Montanares imputado por los delitos de robo con intimidación de vehículos, abigeato, porte ilegal de arma de fuego y municiones y por microtráfico de drogas; Juan Queipul Millanao quien estuvo prófugo y se le acusa de los delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego y receptación; Sinecio Huenchullan Queipul, condenado por receptación y uso de placas patentes adulteradas; Sergio Levinao Levinao condenado por los delitos de robo con retención en carácter de calificado y porte ilegal de arma de fuego en el marco de un ataque al fundo Pemehue; y Víctor Llanquileo Pilquiman, que fue sentenciado a cumplir la condena de 16 años como autor de robo con violencia y 5 años por el delito de porte ilegal y porte de municiones.

Pese a estos antecedentes insisten en que están detenidos por sus ideales. Mariño compartió un video de la abogada María Rivera, coordinadora de la organización Defensoría Popular y la principal dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), una de las principales organizaciones que se hizo presente durante las protestas en Plaza Baquedano y cuyos líderes han llamado abiertamente a que “caiga Piñera”. La abogada publicó un mensaje en el que insta al Gobierno a dar la libertad a los comuneros en huelga y permitirle cumplir sus condenas en sus territorios: “Exigimos al gobierno de Sebastián Piñera que aplique el Convenio 169, que permita que los comuneros mapuche vuelvan a sus territorios con su pueblo a cumplir sus condenas. Hoy, en medio de la pandemia, cuando las autoridades dicen que todos debemos cuidarnos la vida de esos comuneros está en peligro. La vida del machi Celestino Córdova está en peligro. Todos los mapuche en huelga de hambre están en peligro, y es responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera, de sus autoridades, salvar la vida de los comuneros mapuche”.

Córdova es una de las figuras por las que más se pronuncia Mariño. Está condenado a 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.

La activista, además, compartió el comunicado de la Resistencia Mapuche Lavkenche, que en abril se atribuyó la responsabilidad de disparar en contra de un vehículo policial que se dirigía a verificar una interrupción de tránsito, a la altura del kilómetro 30 de la ruta P72-S. En paralelo, en el puente Lleu Lleu sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo dentro de un vehículo, lo que dañó un transformador de la red pública de electricidad, que dejó sin luz a más de 3 mil familias. Se trataba de alrededor de 30 personas encapuchadas y provistas de armas de fuego de alto calibre. Cita del texto: “Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto de expulsar de nuestro territorio a las empresas forestales y cualquier otra expresión capitalista que atenten contra la vida mapuche y de los pueblos”; y agrega: “Por territorio y autonomía. Libertad a los presos políticos mapuche”.

Mariño también se muestra como admiradora de los regímenes de Cuba y Venezuela.

