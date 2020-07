En una extensa entrevista, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó distintos temas de la contingencia en el matinal Contigo en La Mañana. Particularmente, la autoridad comunal se explayó sobre posibles medidas para palear la cesantía creciente que afecta al país producto de la pandemia.

En su estilo, el edil criticó algunas medidas del gobierno. «El Presidente tiene una posición, la derecha tiene una sobreideologización. Los que están tomando las decisiones piensan que si se endeudan van a tener que salir a aumentar los impuestos, y eso no está para nada, muy por el contrario», expuso.

En la misma línea, indicó que «el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, que se discute porque el gobierno no quiso extender el Ingreso Familiar de Emergencia primero, que era insuficiente. Y aprueba un segundo, donde además limita la cobertura. Hay un escándalo con el tema del registro nacional de hogares, que todos dicen que les subió de manera inexplicable en tiempos de pandemia».

La explicación de Monserrat

Cuando se disponía a continuar con su exposición, Monserrat Álvarez, conductora del espacio, se dispuso a hacerle una pregunta. Al parecer, esto habría incomodado al edil, quien respondió: «Déjeme, le pediría que me dejará terminar».

Monserrat Álvarez: Sí, sí…

Daniel Jadue: Para hacer más gastos, tiene que pensar de dónde lo va a recuperar y no hay otra que no sea cobrando más impuestos (a los súper ricos), y eso no lo va a hacer la derecha en Chile.

Monserrat Álvarez: Ya, y cuando yo lo interrumpo es porque hay cosas que me llaman la atención y que son interesante ahondar en ellas. Porque usted dice varias ideas, y me interesa justamente ahondar en ellas.

/psg