Con las secuelas del coronavirus aún por clarificar, paralelamente a la carrera para obtener la vacuna, los países también trabajan contrarreloj para entender a qué tipo de virus se enfrentan. Se sabe que el covid-19 puede llegar a afectar todos los sistemas del paciente y que la inflamación es una reacción habitual en las personas graves en su lucha contra la infección. Ahora, la revista ‘Blood’, de la American Society of Hematology, ha publicado un estudio realizado por científicos de la Universidad de Utah Health (EEUU) que demuestra que el SARS-CoV-2 desencadena cambios genéticos en las plaquetas de la sangre, hecho que podría ser un factor contribuyente a la aparición de ataques cardíacos, derrames cerebrales y otras complicaciones graves.

Los pacientes con covid-19 severo presentan anomalías hemostáticas que imitan la coagulación intravascular diseminada, que consiste en generar de forma excesiva y anormal trombina y fibrina en la sangre circulante. Esto, a su vez, está asociado con la sepsis, una enfermedad grave que se produce cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana, siendo una de las principales causas de trombosis.

Para llevar a cabo la investigación, los científicos compararon a 41 pacientes infectados con el virus y hospitalizados —17 de ellos estaban en la UCI y nueve, conectados a respiradores— con la sangre de otros individuos sanos. Utilizando el análisis diferencial de genes, encontraron que el virus parece desencadenar cambios genéticos en las plaquetas.

La secuenciación de ARN demostró además que las plaquetas con coronavirus se agregaban más fácilmente, lo que explicaría la formación de coágulos. También notaron que estos cambios alteraban significativamente la forma en que las plaquetas interactuaban con el sistema inmunitario, lo que podría contribuir a la inflamación del tracto respiratorio y a una lesión pulmonar más grave.

