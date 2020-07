Durante casi el tiempo que los humanos han soñado con otros mundos, han reflexionado sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Hace casi 2.500 años, el filósofo griego Metrodoro de Quíos escribió: “No es natural en un campo grande tener un solo árbol de trigo, y en el universo infinito solo un mundo vivo”. Y desde entonces, de una forma u otra, la creencia en la vida más allá de la Tierra ha perdurado con el tiempo. En la primera conferencia de Comunicación con Inteligencia Extraterrestre, organizada por Carl Sagan en 1971, se habló sobre la posibilidad de que hubiese civilizaciones anteriores a la nuestra en otras partes de la galaxia, y que con nuestra tecnología ya sería posible su detección. Las búsquedas de radio que Sagan defendió para encontrar estas civilizaciones avanzadas ya han escaneado casi 1.000 estrellas; Sin embargo, no han encontrado rastros significativos de vida inteligente, o por lo menos eso nos dicen.

Hay que recordar que en los últimos años los astrónomos han estado detectando gran cantidad de ráfagas rápidas de radio (FRB), unos misteriosos pulsos de alta energía que duran una fracción de segundo y que tienen un origen desconocido a miles de millones de años luz de distancia. Incluso recientemente los astrónomos identificaron el primer patrón establecido de una ráfaga rápida de radio a 500 millones de años luz de distancia. Emitía una señal durante unos milisegundos una vez cada hora, cada hora durante cuatro días. Luego permanece en silencio durante 12 días antes de reanudar su ciclo de 16 días. Esta era la primera vez que los astrónomos detectaban un patrón FRB, pero continúan sin tener una explicación. Pero tal vez ahora tengamos la evidencia definitiva de la existencia de vida extraterrestre inteligente en otros mundos. Han descubierto lo que parece ser las ruinas de un edificio en Marte.

Ruinas en Marte

Scott C. Waring, el popular investigador independiente, ha afirmado haber descubierto evidencia de antigua vida en Marte. Waring llegó a esta conclusión después de detectar estructuras similares a edificios en imágenes de la NASA. Varios expertos creen que el Planeta Rojo tuvo las condiciones adecuadas para albergar vida, incluso tuvo un sistema fluvial.

Waring afirma que su nuevo descubrimiento está confirmando este hecho, y argumenta que la vida extraterrestre prosperó en Marte. Además, añade que estas criaturas eran más pequeñas que los humanos, pero tenían una anatomía similar a la nuestra.

«Estaba mirando algunas fotos de Marte cuando me encontré con una que tenía paredes de grosor perfecto”, escribe Waring en su blog ET Data Base. “Las paredes parecen ser las ruinas de una pequeña especie inteligente que una vez vivió dentro de ellas. Hace unos 10 años, descubrí la figura de la mujer en Marte y tenía solo 15 cm. Creo que la misma especie diminuta humana construyó estas estructuras para vivir dentro.»

Waring agrega que las estructuras no son naturales, ya que las paredes de estos supuestos edificios son uniformes.

“Mira el grosor uniforme de todas las paredes”, agrega Waring. “Eso es imposible en la naturaleza, pero claramente creado deliberadamente. Esto es 100% prueba de que una especie inteligente, aunque pequeña, una vez vivió y prosperó en Marte”.

Presencia de extraterrestres en Marte

De nuevo estamos ante una nueva evidencia de que muy posiblemente existía, incluso que exista, en Marte. También estamos seguros de que será desacreditada por los más escépticos. Ya sea una prueba o no, lo que está claro es que cada vez son más los científicos que están convencidos de que existe vida extraterrestre inteligente, incluso en nuestro propio sistema solar. Como publicamos en MEP, un nuevo estudio publicado en la revista científica The Astrophysical Journal revelaba que podría haber 36 civilizaciones inteligentes comunicantes activas en nuestra galaxia local en planetas similares a la Tierra.

Entonces, basándonos en este estudio, es muy probable que algunas de estas civilizaciones ya tengan constancia de nuestra existencia, aunque no sabemos si han intentado comunicarse con nosotros. Tal vez esto explique la gran cantidad de ráfagas rápidas de radio (FRB) que estamos recibiendo en los últimos años, una comunicación directa pero que no podemos descifrar. Lo que aún no entendemos es como la NASA no investiga todas estas anomalías en las imágenes, se acabaría rápidamente la controversia o tal vez cambiaria nuestra percepción del universo.

/psg