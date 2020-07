De US$167.700 millones en 2018 a US$171.600 millones este año, fue el salto que registró la fortuna de Jeff Bezoz, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Esto, pese a la crisis mundial por el coronavirus y al acuerdo de divorcio que concretó en 2019 con su ex esposa Mackenzie Bezos, en el que el hombre más rico del mundo renunció a la cuarta parte de su participación en Amazon.

Las acciones del minorista con sede en Seattle subieron un 4,4% a un registro de US $ 2.878,70 el miércoles. Las ganacias de Bezos, de US$ 56.700 millones en tan solo este año, resaltan una brecha de riqueza cada vez mayor en Estados Unidos durante la peor recesión económica desde la Gran Depresión.

Las ofertas públicas iniciales y los mercados de renta variable han impulsado las megafortunas, incluso cuando decenas de millones de personas han perdido sus empleos. Esta semana, después de recibir quejas sobre el fin de pagos por riesgo pandémico, Amazon dijo que gastaría cerca de US$500 millones para dar bonos únicos de US$500 a la mayoría de los trabajadores de primera línea.

La compañía declinó hacer comentarios sobre la fortuna de su fundador.

Amazon ha estado en una racha; la pandemia ha acelerado la transición del consumidor del comercio electrónico al comercio minorista. Bezos posee el 11% de las acciones, lo que representa a la mayor parte de su fortuna.

Otros multimillonarios que han ganado

La mayor parte de aquellos con las mayores ganancias en términos de fortuna también provienen del sector tecnológico. Entre ellos figuran el director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, quien agregó US $ 25.800 millones a su fortuna desde el 1 de enero, y el fundador de Zoom Video Communications Inc., Eric Yuan, cuya riqueza se ha casi cuadruplicado a US $ 13.100 millones.

Mackenzie Bezos, que adquirió una participación de 4% en Amazon después de la separación de la pareja, tiene un patrimonio neto de US $ 56.900 millones y subió al puesto 12 en el ranking de Bloomberg. Ella recientemente superó a Alice Walton y Julia Flesher Koch, para convertirse en la segunda mujer más rica del mundo, y ahora solo está tras la heredera de L’Oréal, Francoise Bettencourt Meyers.

Si bien no todos los multimillonarios han salido adelante este año, la mayoría ha resistido la recesión. El patrimonio neto colectivo de las 500 personas más ricas del mundo ahora es de US$5,93 billones, en comparación con US$5,91 billones a principios de año.

