El ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, confirmó este jueves que ya está hecha una radiografía sobre las familias que no reciben ayudas del Estado y cuyos ingresos han disminuido en la pandemia, por lo cual “pronto” se realizarán anuncios para la clase media.

“El Presidente (Sebastián Piñera), ya hace unos días atrás nos convocó a recoger y a hacer una radiografía rápida, urgente, de qué familias -por diferentes razones- no están recibiendo apoyo del Estado, porque han visto reducidos sus ingresos fuertemente. Son familias que en tiempos de economía tranquila y no de pandemia, no requerían de los beneficios del Estado y hoy sí lo requieren”, comentó el titular de Desarrollo Social.

En esa línea, Monkeberg aseguró que “esta radiografía ya está hecha, y prontamente el Presidente va a dar noticias en esta línea que dice relación con apoyo a familias de ingresos medios que no están recibiendo apoyo, que han visto reducidos sus ingresos fuertemente”.

Con esto, apuntó que “hemos recibido propuestas de diferentes partidos de la coalición, como también de la oposición y prontamente -en esto quiero ser claro- vamos a tener noticias, el prontamente no significa semanas más, sino que dentro de los próximos días vamos a tener noticias que el Presidente tiene que dar a conocer como corresponde”.

En los últimos días han surgido una serie de propuestas para ir en ayuda de la clase media, tanto desde los partidos de Chile Vamos, como de algunas tiendas de la oposición como la DC y el PPD. Medidas que en el caso del oficialismo están relacionados con ayudas para la vivienda y créditos blandos. Se espera que entre este viernes y domingo, La Moneda de a conocer su paquete de iniciativas.

