En la Ciudad Empresarial, ubicada en Huechuraba, el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara; la Seremi de Salud RM, Paula Labra y el prefecto inspector de la Policía de Investigaciones, Iván Villanueva, desarrollaron un intenso operativo de fiscalización de salvoconductos y protocolos Covid-19.

El Intendente Guevara, informó que “los recintos que se encuentran en la Ciudad Empresarial cumplen con todos los permisos. En la Región Metropolitana, diariamente se desarrollan 35 mil fiscalizaciones, con un promedio de 1.000 a 1.200 personas detenidas por distintas infracciones a las cuarentenas, por no portar permiso o por estar dentro del listado de personas Covid-19 positivos”.

En tanto, la Seremi de Salud RM, informó que se “continuará visitando los 53 parques industriales en la Región Metropolitana conjuntamente con la Policía de Investigaciones y Carabineros”.

La Autoridad Sanitaria enfatizó que “a la fecha se han desarollado 288 mil fiscalizaciones, 70 mil corresponden a comercio no esencial, llegando a 300 sumarios sanitarios, los que pueden llegar a una multa de mil UTM. En empresas que no estén dentro de la categoría de comercio esencial se les hará prohibición de funcionamiento”.

La Seremi de Salud RM, destacó que en fiscalizaciones en cordones industriales se ha detectado el incumplimiento de protocolos de gestión de riesgo de exposición a Covid-19, la no acreditación de programas de desinfección, no poseer procedimiento establecido frente a casos positivos de Coronavirus y el no respeto del distanciamiento social, entre otras deficiencias.

