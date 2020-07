No sabemos si es por todo lo que está ocurriendo en este 2020, pero algunas personas están comprensiblemente nerviosas. Después de todo, con la pandemia mundial, avispones asesinos, una crisis económica sin precedentes o la NASA reconociendo la existencia de universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás, ¿quién no está preocupado pensando en la próxima incorporación para este año extraño y memorable? Bueno, tal vez podríamos agregar murciélagos de tamaño humano a la lista.

Así es, murciélagos de tamaño humano. No se trata de una broma o de un montaje, ahora la imagen de un ‘murciélago humano’ en Filipinas se ha viralizado en las redes sociales, provocando todo un revuelo en las redes.

La aterradora criatura de Filipinas

Una imagen reciente compartida en Twitter de un murciélago de tamaño humano en Filipinas ha asaltado Internet y los internautas están completamente asustados. Un tuitero filipino compartió la imagen de lo que parece ser un murciélago gigante. Adjuntando una captura de pantalla de una publicación de Reddit, el usuario @AlexJoestar622 escribió en un tuit del 24 de junio: “¿Recuerdan cuando les dije que Filipinas tenía murciélagos de tamaño humano? Sí, esto era de lo que estaba hablando”.

Remember when I told y’all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex is….💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020