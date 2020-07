Ministro, completo información de incidente.

Hora :23:30

*Lugar *: Villa O’Higgins, Región de Aysén.

Hechos: patrulla militar, al mando del TTE. Gabriel Pizarro Galaz , procedió a realizar un control a dos personas que se encontraban infringiendo el toque de queda y bebiendo alcohol, al momento de realizarlo, la patrulla fue agredida por 7 a 8 personas, con golpes de puño , pies y botellas.

Ante la evidente superioridad numérica de agresores, el Tte Pizarro, le ordenó al CB2 . Fernando Valdes Jaque que efectúe un disparo de advertencia al piso con la escopeta antidisturbios, lo cual no disminuyó la agresion, efectuando un segundo disparo de escopeta que impacta en la mano del ciudadano Hector Torres Sepulveda.

Dicha situación generó un incremento en la hostilidad de los atacantes y como único medio para frustrar que le sustrajeran la escopeta al Clase, el TTE efectuó un disparo de pistola al aire y posteriormente al no cesar la agresion procedió a hacer un disparo de pistola al cuerpo de un agresor, impactando en el abdomen al ciudadano Martin Villegas Sepulveda.

La patrulla procedió a prestar soporte vital básico al herido mientras se tomaba contacto con carabineros quien los traslada a la posta de Villa Ohiggins.

Filmación: no hubo

Resolución de Fiscal : dejar en calidad de detenidos al TTE GABRIEL PIZARRO GALAZ y el CB2 FERNANDO VALDES JAQUE, quienes hicieron uso de armamento.

Personal militar Lesionado: CB2 Valdes, lesiones visibles, con golpes en el rostro, cabeza, ceja y oreja.

Otros dos Clases golpes en el cuerpo.

Todos en espera de constatar lesiones.

Civiles lesionados:

Martin Ignacio Villegas Sepúlveda. Edad 20 años, ced. Id 20.318.490-5, presenta Herida bala entrada región tórax, anterior izquierdo salida región lumbar derecha. RIESGO VITAL y será evacuado de la comuna a las 07:00 horas vía aérea.

Héctor Sepúlveda Torres. Edad 40 años, ced. Id 10.273841-1, lesión brazo derecho impacto perdigón de escopeta carácter menos grave.

Este último con antecedentes penales.

